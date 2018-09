Prince på sitt mest sårbare

Petter Aagaard og Christer Falck er forfatterne av den kritikkerroste Prince-biografien "Shockadelica" som ble gitt ut på Falck Forlag i 2014. I år skal Christer Falck gi ut en gigantisk 11CD-boks i samarbeid med Terje Tysland, og Petter Aagaard som vokalist i det nye superbandet Galactic Funk, kommer snart ut med debut-albumet «Ultra Violet».

PRINCE

Piano & A Microphone 1983 (Warner Music)

Det er en kald Minnesota-dag i januar 1983, og Prince sitter varmt og godt ved sitt piano i sitt lilla hjem i Chanhassen. Han har litt tid til overs, og en bunke nye sanger han vil prøve ut og trykker «play» i sitt lille hjemmestudio. Over de neste 35 minuttene synger han og tramper med føttene over litt røff gospel, skitten funk og jazz /«jazz». 35 år senere finner noen purpurerte arkivarer over 8000 (!) kassetter rundt omkring i Paisley Park. En av dem har tittelen «Cold Coffee & Cocaine».

Er det to personer vi mer enn gjerne skulle ha byttet sko (eller liv) med, så er det Troy Carter og Michael Howe. Førstnevnte jobber som «global head of creator services» for Spotify, og han har fått det ærefulle oppdraget med å være «The Prince Estate» sin underholdningsrådgiver, og sammen med Michael Howe (tidligere A&R-sjef hos Warner Bros.) har de to fått nøkkelen til The Vault. Med andre ord, de har ansvaret for musikkens hellige gral - de mystiske uutgitte låtene til Prince.

Men hvordan skal man forvalte en slik arv?

Og i hvilken ende begynner man?

Den 7 juni 2018, på det som skulle ha vært Prince sin 60-årsdag, ble det annonsert at vi ville få en ny Prince-utgivelse den 21. september. 29 måneder etter at Prince forlot denne verden, og 29 år siden denne piano-innspillingen begynte å sirkulere i «The Purple Underground». For denne utgivelsen har faktisk vært i sirkulasjon for blodfansen for bootlegjegere som oss. Eavesdropped in intimate Moments with Prince var tittelen da, og den gikk sin seiersgang på kassett, CD-R og etterhvert MP3 over hele verden i disse lukkede Prince-miljøene. Prince var en av verdens aller mest bootleggede artister. Studio-outtakes, alternative versjoner, live-opptak, øvingsteiper, you name it. På 90-tallet (før internett hadde rukket å ta over kontrollen på livene våre) var det et gedigent nettverk av forhandlere som tjente millioner av kroner på uoffisielle Prince-opptak. For fansen var disse utgivelsene ofte vel så spennende som de offisielle. Rykter skal ha det til at Prince selv hjalp til med å distribuere uoffisiell musikk, men det var nok mest studioteknikere, bandmedlemmer og andre Paisley Park-ansatte som ville tjene litt penger på si. (For ikke å snakke om bilverkstedet hvor Prince vasket bilene sine, som rakk å kopiere kassettene han hadde slengende i bilen i løpet av de 45 minuttene det tok). Alle disse tingene bidro bare til at interessen for Prince økte, og Prince slapp å vente det obligatoriske året før han fikk slippe nytt album. Med flere hundre låter innspilt i året, ble det en vinn-vinn situasjon for både fans og bootleggere verden over, og ikke minst Prince selv.

Piano & A Microphone 1983 er Prince på det mest sårbare. Helt mutters alene tester han ut gammelt og nytt materiale. «International Lover» fra 1999 var det eneste som offisielt var ute da han satt seg bak pianoet, men i tur og orden skulle flere av Prince store fremtidige hits klekkes ut denne januar-dagen. «Strange Relationship» (fra Sign O The Times), «17 Days» (b-siden av «When Doves Cry»), men viktigst av alt, her ble det første frøet av det som skulle vise seg å bli signaturlåta hans sådd, «Purple Rain». Dog bare 88 sekunder, but just enough to turn you on... I tillegg gjør han en helt unik versjon av den gamle gospel/negro spiritual-låta «Mary Don’t You Weep». Kun Aretha Franklins versjon fra 1972 har fått hårene til å krølle seg på ryggen på samme måte. Joni Mitchells «A Case of You» gjør han her også, en låt som har vært fast inventar i Princes pianosett siden før han kom i puberteten. De tre uutgitte låtene fra albumet «Wednesday» (vuggesang), «Cold Coffee & Cocaine» (funky-talkin’-blues) og «Why The Butterflies» (jazz-ish) er blant albumets minst viktige spor, men det er miksen som er viktig her. Det virker nesten som at Prince har spilt inn en gjennomtenkt kuratert konsert for seg selv, med tanke på utgivelse 35 år etter. Det høres ut som at Prince har falt i en dyp musikalsk transe og at låtene vever seg perfekt i hverandre. Musikalsk makramé på høyt nivå.

Blodfansen som vet litt om hvilke juveler som gjemmer seg i hvelvet, vil nok bli litt skuffet over en så kort og «liten» utgivelse som Piano & A Microphone 1983. Prince alene med piano er intet nytt. «How Come U Don’t Call Me Anymore» fra 1982 er et studiomesterverk, Prince som gigoloen Christopher Tracy var barpianist i filmen Under The Cherry Moon i 1986 og i 2002 slapp han det rene pianoalbumet One Nite Alone. I tillegg er han kjent for sine lange pianomedleyer i konsertene sine. Prince sine siste konserter var også rene pianokonserter. I alt for små saler. Han begynte som seksåring å spille piano alene, og han avsluttet karrieren på samme måte. Men som en introduksjon til Princes univers, uten funk, uten blås, uten staffasje, er albumet en liten perle.



Man kan si at 1983 var starten på hans gullalder. Mesterverket 1999 hadde kommet ut året før, og i de neste fem årene ble Prince en konge. Kong Midas. Alt han rørte ble til gull. Å gi ut nok et dokument fra denne gulltiden er nok et smart valg. Og det er også i denne perioden Prince var på det mest produktive. Selv om det er Warner Bros. som også står bak denne utgivelsen, er det Sony Legacy som snart ta over stafettpinnen med å gi ut framtidige Prince-utgivelser, siden de vant budrunden (som etter hvert utviklet seg til en farse av dimensjoner). Sony har i alle fall allerede bekreftet at de holder på å børste av støvet på over tusen uutgitte studiolåter av Prince, og de har planer om å gi ut absolutt alt. Røft regnet, uten overdrivelser, så kan vi altså i teorien få et nytt studioalbum fra Prince av meget høy kvalitet, hvert eneste år, i minst 50 år fremover. Og for å gjøre det litt ekstra creepy: Prince lagde faktisk musikk som var mer eller mindre planlagt til å bli gitt ut etter hans død. «Denne er for bra», «Denne ble for personlig», «Den her får komme etter at jeg dør», var ikke uvanlige ord fra Princes munn.

Det som er ekstra vittig er at tidligere i år, ble det gitt ut en hel bok kun dedikert til dette undergrunds-fenomenet: «Prince: 50 Essential Bootlegs», skrevet av Hamish Whitta, og dette piano-opptaket som denne artikkelen handler om, er ikke nevnt med et eneste ord. (!) Hvis ikke det sier noe om hvor mye spennende framtidige Prince-utgivelser vi har i vente, så vet ikke vi.

Men er det etisk å spy ut musikk etter en artists død, spør du kanskje?

Vil Prince snu seg i grava over at all denne musikken vil på sikt bli delt med hele verden?

Hans legendariske studiotekniker Susan Rogers sa det kanskje best tidligere i år:

“What we do know is that if he never would have wanted something to see the light of day, he would have destroyed it”.

PS. Men vent, det er mer: Tidal skal gi ut et ekslusivt Prince-album i 2019, bokforlaget Spiegel & Grau skal senere i år gi ut selvbiografien Prince såvidt hadde rukket starte å skrive (kun 50 sider er bekreftet skrevet.) Nye offisielle Prince-klær er på vei, “4U: A Symphonic Celebration of Prince» er allerede ut på verdensturnè, hvor Questlove har kuratert en orkesteroppsetning av hans største hits. Det er til og med planer om å lage et Prince-hotell. (!) For ikke å snakke om framtidige filmer, tv-serier (og reklamer) som kommer til å få et Purple dryss over seg. (Her skal det tjenes penger!) Hans tidligere backingband The New Power Generation og The Revolution er begge på verdensturnèer, og sistnevnte med Wendy & Lisa i spissen kommer til Oslo og Sentrum Scene den 5. februar 2019. Det er utrolig nok fortsatt noen billetter igjen!