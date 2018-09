Så lett kan noen få tilgang på webkameraet

Thomas Tømmernes er leder for Atea IT-sikkerhet.

Som tenåringsforeldre er det mye man må tenke på for å forberede og klargjøre de håpefulle for veien videre. Vi kan selv huske de mer eller mindre kleine samtalene vi hadde med våre egne foreldre, om for eksempel rusmidler eller blomster og bier. Og som de sikkert hadde med sine foreldre igjen.

Det som imidlertid er nytt - og minst like viktig - er holdningene, forståelsen av alvoret og bruksmønstrene på internett og sikkerheten rundt dette.

Lett å utnytte vanlige folk

Eksperimentene vi i Atea gjorde sammen med «Svindeljegerne» på TV3 i 2017, viste hvor lett det er å utgi seg for å være et trådløst nett og dermed få tilgang til surfernes enheter, enten det er på PC, mac eller nettbrett.

Blant annet ble forbipasserende stoppet på gaten av en spåkone som hadde en propp i øret og dermed kunne gjenfortelle opplysninger om «offeret» som et team hackere fant frem på internett fortløpende. Det vi ønsket å vise her var hvor mye informasjon om deg som egentlig ligger ute på nett uten at du tenker over det, og hvor lett det er å «misbruke» denne informasjonen til å manipulere deg.

Skremmende enkelt å få kontroll over webkamera

Vi gjorde også et annet eksperiment der vi hacket datamaskinene til flere tenåringer. På bakrommet satt foreldrene deres, som ble rimelig sjokkerte da de så hvor enkelt det var å få tilgang til både PC-en eller mac-en, mikrofon og kamera.

Spørsmålet man sitter igjen med er selvfølgelig hvor man har enheten på kveldstid – og hvem som kan spionere på deg gjennom den. La meg her understreke at de aktuelle tenåringene i dette eksperimentet visste at vi skulle hacke oss inn, men ikke hvordan vi skulle gjennomføre det.

IT-sikkerhet kan virke som ganske abstrakt og kaotisk tema å snakke om, men det er egentlig veldig håndgripelig. «Alle» har en Facebook-konto. Men vet du hvor lett det er å opprette en falsk Facebook-side og stjele informasjon om både brukernavn og passord derfra?

Sjekk ut denne enkle presentasjonen min kollega Raymon Strandheim har laget.

Ja, dere må ta praten

Så nå som høstferien er i gang er det en god anledning til å ta den «kleine» praten om nettopp IT-sikkerhet. Her er fire spørsmål å starte med:

1. Vet du hva det vil si å ha sikker innlogging?

Nei, navnet på familiens første hund + fødselsdatoen din er ikke et godt nok passord. Lag et som er vanskelig å gjette. Gjerne en litt lang setning! Passordet ditt er privat, så ikke gi det til noen andre. Og for all del: bruk to-trinns-aktivering der du kan!

2. Hvor ferdes du på nettet?

Det er veldig lett å lyve på internett. Det har du kanskje gjort selv til og med? Husk at det er like lett for nettsider å utgi seg for å være noe annet enn det er, som det er for enkeltpersoner.

3. Hva deler du på nett?

Tenk deg godt om før du deler personlig informasjon om deg selv på nettet. Du vet aldri hvem som sitter i den andre enden. Hvis du publiserer bilder eller videoklipp med mennesker avbildet, må du faktisk alltid spørre dem om tillatelse for å publisere bildene. Det høres kanskje rart ut, men for å legge ut videoklipp av personer under 15 år, må det hentes inn tillatelse fra deres foresatte. Vi må alle ha oversikt over opphavsrettigheter til bilder, videoklipp og musikk, så vi ikke ufrivillig eller ubetenksomt ender opp med å bryte loven.

4. Vet du hvor du kan få hjelp hvis noe går galt?

Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig på en nettside. Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet. Hvis du opplever noe ubehagelig, fortell det til en voksen, eller en annen du stoler på. Meld til politiet på www.tips.kripos.no om alvorlige saker. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot deg på nett. Slettmeg. no er en gratis råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett.

God høstferie og sikker høstsurfing!