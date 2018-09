Selvsagt vil byrådet avvikle fritt skolevalg

Saida Begum er Høyres fraksjonsleder i Kultur- og Utdanningskomiteen i Oslo bystyre.

Ett år før neste valg forsøker byrådet ved skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fra SV å skape en forestilling om at dagens ordning med karakterbasert opptak, eller fritt skolevalg, allikevel kan bestå selv om dagens byråd får fornyet tillit.

Det er en uttalelse det etter min mening er vanskelig å feste lit til. Byråden er i gang med å sette ned et kommunalt offentlig utvalg som skal vurdere ulike modeller for inntak til videregående opplæring. I følge Aftenposten skal utvalget starte arbeidet før jul, og levere en anbefaling senest 15.januar 2020.

Et av utvalgets mandat er å utvikle en inntaksmodell som sikrer at «flest mulig skal komme inn på en ønsket skole». Vi har allerede en slik inntaksmodell, og den kalles fritt skolevalg. I dag kommer 7 av 10 elever inn på den skolen de har aller øverst på sin ønskeliste. I Oslo har elevene anledning til å føre opp inntil seks skoler de kan ønske seg til, og like mange studieretninger. Når 99,1 prosent av elevene svarer ja på tilbudet om skoleplass etter første inntaksrunde forteller det oss at nesten alle allerede kommer inn på ønsket skole.

SV er et politisk parti, og de vet hva de vil. De trenger ikke et kommunalt offentlig utvalg for å utvikle skolepolitikken sin. SVs ideal er en videregående skole som bidrar til å virkeliggjøre deres drøm om at alle skoler skal fungere som møteplass for folk fra ulike miljøer. I utkastet til partiprogram for 2019-2023 skriver Oslo SV at de vil «innføre en inntaksmodell som gir jevnere fordeling på den enkelte skole når det gjelder kjønn og sosial bakgrunn», og som «i større grad skaper mangfold i elevmassen». Det bør ikke overraske noen at utvalgets viktigste mandat i realiteten er kopiert rett ut av partiprogrammet. Utvalget skal finne en inntaksmodell som gir «en mer mangfoldig elevsammensetning ved alle de videregående skolene når det gjelder karakterer, levekår og kjønn» og som «reduserer forskjeller mellom skolenes elevsammensetning med hensyn til sosioøkonomiske forhold».

Byråd Thorkildsen harselerer over Høyres ønske om å ta en politisk diskusjon om dagens inntaksmodell slik at velgerne vet hvor de ulike partiene står i synet på fritt skolevalg. Hun påstår at Høyre «driver skolepolitikk basert på ideologi og ikke kunnskap.» Legger man utvalgets mandat til grunn ser alle at det er omvendt. Utvalgets mandat er ikke annet enn en marsjordre om å komme opp med et inntakssystem, en teknisk modell, for hvordan byrådet kan realisere SVs partiprogram.

Blir byrådet gjenvalgt innebærer det at elever i fremtiden vil møte "SV-skolen" hvor de kvoteres inn på ulike skoler basert på kjønn og foreldrenes inntekt. Det kan også bli loddtrekning om plass på de mest populære skolene. Hvordan et slikt system vil bidra til at enda flere enn i dag kommer inn på ønsket skole er for Høyre ikke innlysende. Trolig heller ikke for SV. Derfor er det ikke rart de nekter å snakke om egen politikk, men heller forsøker å latterliggjøre alle som ønsker å ta en saklig debatt.