Skuffende #Metoo-respons fra norsk næringsliv

Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Siden oktober 2017 har det vært 22 352 oppslag om #MeToo i norske medier. Utallige kvinner har stått frem og fortalt historier om upassende tilnærminger, maktbruk og seksuell trakassering, ofte utført av en mann i alkorus. Likevel: kun fem prosent av norske bedrifter har endret måten de håndtere alkohol på i bedriften etter #MeToo. Er det greit?

La meg først si en ting helt tydelig. Fyll kan verken forklare eller unnskylde seksuell trakassering. Det er aldri alkoholen som har skylda når folk oppfører seg dårlig og tråkker over andres grenser. Det er den som trakasserer. Like fullt vet vi at alkohol er en vesentlig risikofaktor for seksuell trakassering. Med mye alkohol innabords mister folk filtrene sine, og vurderingsevnen sløves ned. Det fører til at grenser overskrides, og kolleger blir skadelidende.

Alkohol som risikofaktor

På mange norske arbeidsplasser er julebord og jobbfester relativt fuktige affærer. Det kan gå helt fint, men det øker også faren for en rekke uønskede hendelser. Fri flyt av alkohol på julebordet kan føre til at ansatte må håndtere ubehagelige, krenkende og i verste fall ulovlige hendelser på det som i utgangspunktet skulle være en hyggelig samling med kolleger. Det er alvorlig.

Det har ikke manglet på ledere og forståsegpåere som har ment at #MeToo ville bli en milepæl, en milepæl som skulle føre til et skifte i norsk arbeidsliv, der det ville bli gjennomført vesentlige tiltak for å få slutt på den seksuelle trakasseringen. Daværende NHO-direktør Kristin Skogen Lund sa i fjor høst at problemet må fjernes. Hun ba oss ta et kollektivt ansvar for ikke å akseptere trakassering. Hva har skjedd siden det?

Lite handling

Når det gjelder alkohol i arbeidslivet er det korte svaret: Fint lite. Til tross for at alkohol er en av de risikofaktorene det er lettest for arbeidsgiver å ta tak i, viser en undersøkelse Norstat har gjort for Av-og-til at svært få har tatt utfordringen. Nærmere 95 prosent av arbeidsgiverne i privat sektor oppgir at #metoo ikke har fått noen konsekvenser for hvordan de håndterer alkohol i bedriften.

Hvorfor skjer det så lite hos arbeidsgivere? Er det fordi de ikke anerkjenner at dette er et problem? Er det fordi de synes det er vanskelig å tak i alkoholen, at alkoholen er så viktig for det sosiale på jobben? Eller kanskje det er fordi de ikke orker å ta seg tiden til å tenke ut alternativer til lønningspilsen for å fylle jobbens sosiale kalender?

Tydelig regelverk for alkohol

Flere partier og fagforeninger bestemte seg for å begrense eller kutte alkoholserveringen på sine arrangementer etter #MeToo. Nå er det næringslivets tur til å følge etter. Jeg mener ikke nødvendigvis at arbeidsgivere skal kutte alkoholen helt. Men for meg er det åpenbart at arbeidsgivere må få et mer bevisst forhold til alkoholens rolle på arrangementer i jobbregi, og snakke mer med sine ansatte om det: Hvor mange enheter skal arbeidsgiver dekke? To? Tre? Fire? Hva skal være de gode alkoholfrie alternativene? Og hva skal de gjøre dersom de ser at noen drikker for mye?

Julebordsesongen er her. Et år etter #Metoo. Den gang sa vi aldri mer. Ved å få på plass retningslinjer for alkoholbruk i arbeidssammenheng kan norsk næringsliv vise oss at de mente alvor.