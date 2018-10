Sparepengene tåler børsuro

Ronny Kiss, adm. dir i Storebrand Finansiell Rådgivnig.



«Verste børsfall på to år», og «Advarer mot 50 prosent børsfall i Norge». Det er bare to av mange medieoverskrifter fra børsfallet torsdag. Bør sparere nå gripes av panikk?

Det er ingen tvil om at et børsfall kan oppleves dramatisk, særlig for de som kanskje ikke følger næringslivspressen fra dag til dag. Men det er verdt å huske at overskriftene er større og fetere på dager med børsfall, og ikke mot like store børsoppturer andre dager.

Fallet på børsene de siste par dagene er ikke dramatisk i et historisk perspektiv. Indeksene på New York-børsen fikk to tøffe dager denne uka, mens hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 2,4 prosent torsdag. Fredag er de fleste børser nær flate. Det er verdt å minne om at vi fremdeles er svært langt unna det som kan karakteriseres som et børskrakk, og de fleste børser verden over er fortsatt nær sitt høyeste nivå noensinne.

Ingen kan likevel utelukke videre fall i dagene eller ukene som kommer. Ingen trær eller børser vokser inn i himmelen, og relativt kraftige aksjefall vil inntreffe fra tid til annen. Aksjemarkedet er av natur volatilt, og kursene kan svinge relativt sterkt fra dag til dag. Historisk inntreffer sågar finanskriser med ujevne mellomrom.

Det som er viktig for sparere, er å ha en lang horisont. Da blir også volatile aksjekurser lite dramatisk. Det er ikke å anbefale for småsparere å selge seg hyppig ut og inn av aksjefond eller enkeltaksjer for å forsøke å treffe bunner og topper perfekt.

Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Langsiktig sparing på bankkonto er ikke å anbefale. Vi lever også i en tid med lave renter. Med langsiktig sparing i aksjefond kan du forvente bedre avkastning enn renten du får på sparekontoen din. Hvor stor meravkastning man kan oppnå avhenger av tidshorisont, risikovilje og fondssammensetning.

Likevel er det fullt forståelig dersom enkelte synes kortsiktige aksjefall er for vanskelig å forholde seg til. For selv om aksjefond har høyere forventet avkastning enn andre typer fond innen renter og obligasjoner, er jo også risikoen for kortsiktige verdisvingninger større. Storebrand og andre forvaltere har mange løsninger for kunder som av ulike grunner ønsker større andel av mindre volatile verdipapirer.

I Storebrands anbefalte pensjonsløsninger trappes da også aksjeandelen i folks pensjonsporteføljer ned i tiårene før forventet pensjonsalder. Storebrand som en langsiktig forvalter av pensjoner og andre sparepenger, har likevel særlig ett råd til sparekundene. Og det gjelder alle: Sett sparingen i system, spar samme sum hver måned og spar langsiktig.