Storkunder aksepterer hvitvasking

Jorge B. Jensen er fagdirektør finans i Forbrukerrådet.

EUs kommissær for justis, Vera Jourova, har omtalt den omfattende hvitvaskingen som foregikk i Danske Bank i årene 2007-2015 som Europas største pågående skandale. Foreløpige anslag tyder på at Danske Bank har bidratt til hvitvasking av i hvert fall 53 milliarder danske kroner (ca. 67 mrd NOK) gjennom sin filial i Estland. Banken ble varslet om irregulariteter, store pengestrømmer og mistenkelige transaksjoner allerede i 2007, og ved en rekke anledninger senere, uten at det utløste synlige initiativ fra bankledelsens side.

Hvitvaskingsskandalen har i lang tid vært dekket av dansk presse på daglig basis, og etter hvert også med enkelte oppslag i norsk presse. Tidligere i høst førte opprullingen av skandalen til at bankens konserndirektør måtte gå fra sin stilling. Nylig måtte også styrets leder gå.

En skulle derfor trodd at dette ville gjøre inntrykk på noen av bankens virkelige storkunder, slike som for eksempel Akademikerne. Men det gjør det åpenbart ikke. For den 8. november i år ble det kjent at arbeidstakerorganisasjonen forlenger sin avtale med Danske Bank om fordelsprogrammet med ytterligere fire år. Akademikerne representerer 203 000 arbeidstakere.

Jorge B. Jensen er fagdirektør finans i Forbrukerrådet.

Danske Bank sanksjoneres derimot i kapitalmarkedet. Aksjeverdien for Danske Bank har halvert seg fra januar til slutten av oktober. Fallende aksjekurser henger sammen med risikoen for skyhøye bøter. Danske Bank er tross alt under etterforskning av blant annet statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i Danmark og av det amerikanske justisdepartementet (DoJ). Men det kan ikke utelukkes at det er et uttrykk for at stadig flere investorer velger aksjer med utgangspunkt i etikk og CSR-kriterier.

Omtrent samtidig som Akademikerne annonserte at de ville forlenge relasjonen til Danske Bank, varslet også det europeiske finanstilsynet for bankmarkedet, EBA, at de ville gjennomgå rutinene til både banken og de nasjonale finanstilsynene i Danmark og Estland.

Når selv ikke mektige og presumptivt oppegående kunder som Akademikerne lar seg berøre av de avsløringene som er gjort det siste året, blir det desto viktigere at regulatoriske myndigheter tar nødvendige grep. Både de nasjonale og europeiske finanstilsynene må derfor gis ressurser og mandat til å kunne ettergå og sanksjonere aktører som ikke overholder elementære regelverk om hvitvasking.