Støre og Arbeiderpartiet arbeider ikke

Vetle Wang Soleim er stortingsrepresentant for Høyre.

Jonas Gahr Støre kom til LOs kartellkonferanse på Gol med det mest jobbfiendtlige budsjettet fra Ap på lang tid. Dette i en tid hvor vi trenger flere jobber – og flere i jobb. Arbeiderpartiet svikter på viktige områder i et forsøk på å demme opp for velgerflukt til ytterpartiene SV og Rødt.

Støre forteller heller ikke sannheten om norsk arbeidsliv. Han forsøker å tegne et bilde av et Norge i krise, hvor tusenvis av arbeidsløse står med lua i hånda. Sånn er det heldigvis ikke. Ledigheten er den laveste på ti år, og lavest i distriktsfylkene. Bare det siste året er det skapt 56.000 nye jobber. 3 av 4 av disse er skapt i privat sektor hvor mange titalls tusen av LOs medlemmer jobber.

Støre hevder også at 100.000 unge står utenfor arbeid eller utdanning. Dette tallet er rett og slett feil, og andelen går faktisk ned, i følge SSB. Vi må helt tilbake til 90-tallet for å finne færre på helserelaterte ytelser.

Samtidig som Støre med hjelp av en kreativ tolkning av tall kritiserer regjeringen på arbeidsfeltet, har han og hans parti levert forslag til budsjett som gjør det dyrere å skape flere jobber, og dyrere å jobbe. Arbeiderpartiet vil øke både selskapsskatten, trinnskatten og formuesskatten, men likevel har de ikke fullfinansiert løftene de gir i sitt eget budsjett.

Dette er overraskende, og det er uansvarlig. Uten reell finansiering kan ikke velgerne vite om Arbeiderpartiet enten vil bryte løftene sine, eller øke skattene enda mer enn det de selv hevder. Støres skatteregning kan bli enda høyere.

Vetle Wang Solheim Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal. Medlem i Finanskomiteen.

De gangene Støre har hatt muligheten til å levere politikk til industriarbeidere over hele landet har han ofte valgt å vende dem ryggen. Han gjorde det i saken om Johan Sverdrup-utbyggingen der Aps forslag, i følge industrien selv, kunne ført til en utsettelse av første byggetrinn.

Heldigvis lyttet han til slutt til industrien, og stemte med regjeringspartiene. Han lyttet heller ikke til industrien da han var mot å fjerne maskinskatten, som i lang tid har vært etterlyst av både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Det virker som Arbeiderpartiet er mer opptatt av å sanke LOs stemmer, fremfor å stemme for interessene til LO-medlemmene og industriens hjertesaker.

Høyre fører en politikk for å legge til rette for at nye næringer, nye arbeidsplasser, og ny verdiskaping kan vokse frem. Da er det viktig med en næringsvennlig og forutsigbar regjering. Norge er helt avhengig av lønnsomme bedrifter i privat sektor for å kunne finansiere et høyt velferdsnivå også i fremtiden.

Er det noe Støre skal ha ros for, så er det at han de siste dagene har sagt tydelig i fra til SV og Senterpartiet at EØS-avtalen ligger fast. Denne forsikringen får en vond bismak når Kjersti Stenseng går ut og bekrefter at jo, avtalen ligger fast, men Arbeiderpartiet vil bruke veto-retten mer aktivt i fremtiden, og blant annet stemme mot EUs Jernbanepakke.

Dette er risikabelt, fordi det åpner for at EU kan innføre mottiltak mot Norge. EØS-avtalen er helt avgjørende for norsk næringsliv, og det er ikke i bedriftenes interesse å føre en politikk som skaper usikkerhet rundt EØS.

Støres Arbeiderparti har gått vekk fra det langsiktige perspektivet i politikken. Politikkutviklingen i Arbeiderpartiet virker å være situasjonsbestemt, hvor målet er å komme med mest mulig kritikk for kritikkens skyld, ikke levere løsninger på de store utfordringene vi står overfor i fremtiden.

Vi ser nå et Arbeiderparti under Støres ledelse som har blitt mer uansvarlig i jakten på SV og Rødts velgere. Når Støre sammen med Hadia Tajik og Kjersti Stenseng presenterte valgkampsakene til Arbeiderpartiet i september, kom det tydelig frem at kvalitet på kommunale tjenester er underordnet logoen personalet har på arbeidsuniformen.

Barnas beste er mindre viktig enn at barnehagen er drevet av kommunen. De eldres trivsel og velvære trumfes av Arbeiderpartiets privat-allergi. Arbeiderpartiet er mer opptatt av å kjempe mot private velferdsaktører, enn de er av å kjempe for bedre tjenester. Dette kombinerer Arbeiderpartiet med økte skatter på arbeidsplasser, varslede veto mot EØS-lovverk og mer usikkerhet for næringslivet. Det trenger ikke Norge nå.