Støre tåkelegger sikkerhetsutfordringene rundt sin egen mobilbruk

I perioden etter at krigen mot terror startet i 2001 har mobiltelefoner og terroristers skjødesløse bruk av disse kommunikasjonsmidlene vært et yndet mål for etterretningstjenestene. Overvåkning av mobilnettet i kombinasjon med andre metoder var det som fikk fart på amerikanernes kamp mot al-Qaida i Irak. Hvordan den kampen endte er godt kjent, men metodene som ble brukt la grunnlaget for hvordan informasjon som sendes via mobilnettet kan anvendes for få tilgang til nødvendig informasjon, telefonenes lokasjon og hvem som kommuniserer med hverandre.

Med dette bakteppe kan vi bevege oss over til Norge, og den pågående debatten om politikeres mobilbruk, og manglende hensyn og respekt for faglig funderte råd.

Det er lite overraskende at andre politikere enn tidligere fiskeriminister Per Sandberg har brutt retningslinjene for mobilbruk i såkalte høyrisikoland som Russland, Kina og Iran, men det er nokså fortvilende å observere hvordan Jonas Gahr Støre forsøker å tåkelegge regelbruddet han selv har begått.

Her er Ap-leder Jonas Gahr Støre med mobilen under Støres valgkamp på Vestlandet sommeren 2017.

I et intervju med TV2 om temaet forsøker Støre å bagatellisere sine egne brudd på forskrifter og veiledninger rundt mobilbruk.

Støre sier:

«.... Etterretningsvirksomheten i dag er avansert, og det er veldig tydelige, skjerpede råd....»

Det er korrekt at dagens etterretningsvirksomhet er mer avansert, men det er også mottiltakene. Følgelig blir påstanden som fremsettes feilaktig og misvisende.

Allerede tidlig på 2000-tallet ble avansert mobilovervåkning anvendt av våre allierte i kampen mot terrorgrupper i Irak, og senere i Afghanistan. Anvendelse av falske basestasjoner og lignende var betydelig enklere tidligere. I tillegg var kapasiteten til å overvåke tale og SMS godt utviklet lenge før 2011. Det er heller ikke noen grunn til å å tro at Russland og Kina ikke innehadde denne kapasiteten. Russland er altså inget u-land innen dette feltet.

Trusselnivå rundt disse temaene har vært kjent i en årrekke forut for 2009. Allerede da de første norske soldatene ble sendt til Afghanistan ble de frarådet å ta med seg sine private mobiltelefoner. Det er nok flere grunner til dette rådet, men sikkerhetsvurderinger er en del av rådet som ble gitt. Videre har bruk av mobiltelefoner i møter hvor gradert informasjon diskuterte vært forbudt i mange år forut før 2011.

Dette sier også noe om kapasitetene som vi og våre allierte hadde på den tiden. Det kan selvfølgelig hende at Støre som var utenriksminister noen år senere ikke kjente til disse problemstillingene, eller ikke ble informert om dette da han tiltrådte stillingen.

Mobiltelefonbruk i høyrisikoland er toppen av en betydelig mer dyptgående utfordring. Våre politiske beslutningstakeres manglende respekt for råd og veiledning gitt av sikkerhetsmyndighetene er kjernen i problemstillingen. I tillegg kommer manglende forståelse for hvilke signaler man sender ved å ikke følge disse rådene.

Det er rimelig å anta at den gjennomsnittlige borger vil tro at råd fra diverse myndigheter og etater er å anse som en hyggelig kommentar i margen, og intet mer.

Når Støre og andre politikere velger å se bort i fra velfunderte føringer og råd bidrar de aktivt til å forringe etterretnings- og sikkerhetstjenestenes troverdighet, når også unnskyldningene er så lite gjennomtenkte og grunne blir det hele noe urovekkende.