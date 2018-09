Tausheten rundt de nye strømmålerne er over

Av Janos Lübeck, tidligere driftssjef og elverksjef

De fleste er i mot de planlagte forandringene i strømtariffsystemet.

Rett skal være rett, det kom et motinnlegg 29. august fra kommunikasjonssjef Mortens Schau i Hafslund, med tittelen: «Sitatfusk fra Janos Lübeck. Bruker «kreativesleivspark» for å underbygge sine påstander og sette mine meninger i et feillys.»

Schau skriver videre «Jeg skal ikke bruke lesernes tid til å kommentere alle hans påstander».

Jeg synes Schau, at det er nettopp det du og de andre kommunikasjonssjefene rundt i landet skal gjøre, det er det som forventes av dere! 10070 engasjerte debattanter fortjener en forklaring.

Jeg har lest gjennom 85 av kommentarene for å danne meg et bilde av «rikets tilstand». Det går ikke så bra med «riket» når det gjelder strømforsyningen.

- Mange av kommentarene kritiserer politikerne, og deres handlemønster i saken. Noen av kommentarene er inne på at det foregår en «sniktilnærming» til EU, tross av at det norske folk har sagt nei til EU i flere omgang. ACER nevnes som eksempel.

- Flere savner straffereaksjon når strømmen selges til utlandet for å oppnå ekstra fortjeneste, mens vannmagasinene tømmes, og det resulterer i kostbar import, som norske forbrukere belastes med.

- Noen melder overgang til solcellepanel for å gjøre seg uavhengig av den offentlige strømnettet, og andre igjen spår en kraftig oppsving av vedfyring, og fyring med alt som kan brenne, med medfølgende stor økning av luftforurensing i tettbebyggelser.





- Enkelte advarer mot elbil og solcellepanel på grunn av mulig skattelegging av egen produsert energi, og her vises til Spania, og Sverige, hvor slike avgifter er allerede innført.- Noen mener at politikerne har lurt Norges befolkning.

- Bekymring for stråling fra de nye AMS målere er også et kommentartema.

- «Krav om folkerøytingar» i saker av stor betydning for grasrota er også berørt av flere.

Det er nevnt at vi kan bremse den negative utviklingen i kraftbransjen noe hvis vi avstår fra å bygge, og ta i drift flere strømkabel for eksport av strøm til utlandet, og vi kan sette strengere krav til fyllingsgraden av magasinene. De fleste er i mot medlemskap i ACER, og 25 mener, som Geir Stadheim Totland:

«Hele kraftbransjen skulle vært tvangssolgt tilbake til den norske stat i ett enkelt selskap, og et felles nettselskap. Og deretter skulle prisene på strøm til norske forbrukere vært et samfunnsgode, fakturert etter kostprinsipper»

Spørsmålet «Hva kan vi forbrukere gjøre?» dukker opp gang på gang. De engasjerte trenger et svar, for å komme videre med saken om en rettferdig og forbruker vennlig strømforsyningssystem, utformet etter prinsippene landets strømforsyning i sin tid ble grunnlagt på.

Geir Stadheim Totland`s løsning er det geniale, og betyr at forholdene i strømforsyningen må tilbakestilles til tiden før den markedsrettede «nye energiloven» tredde i kraft i 1991.

Inn til - 91 var produksjon, distribusjon og salg av elektrisk kraft et offentlig monopol, det var ulovlig å tjene på strømsalget, og det eventuelle overskuddet måtte tilbakeføres til elforsyningen.

Dessverre: å få «»tvangssolgt» hele kraftbransjen tilbake til den norske stat er en utopi, men vi har muligens andre virkemidler for å påvirke avgjørelsene.

Ved innføring av straffereaksjon når vannmagasinene tømmes for å oppnå ekstra fortjeneste, som går ut over de norske forbrukere, kan vi unngå energisituasjoner Norge er oppe i for tiden, og oppnå levering- og prisstabilitet.

Når det gjelder ACER er det bare å håpe på en ACER-omkamp hvis Island sier nei. Skulle det skje, har norsk opinion, og oss forbrukere, en sjanse.

Leder av Nei til EU, Kathrine Kleveland sier, til ABC Nyheter:

«Det er fantastisk at det ligger an til at Island kan stoppe ACERs innmarsj i EØS-avtalen»

To linker til NRK1 «Debatt» til de som ønsker å fordype seg i politikernes tankegang og argumentasjon, for og i mot ACER:

https://tv.nrk.no/serie/debatten/NNFA51030118/01-03-2018

https://tv.nrk.no/serie/debatten/NNFA51032218/22-03-2018

Når det gjelder de nye tariffene, er ingenting avgjort. Forslagene fra NVE skal opp til ny vurdering, og der har vi forbrukere en sjanse. Vi må presse på, via våre foreninger, forbundene, og lag som vi er medlemmer i, en rettferdig ordning, som tilfredsstiller både de sosiale, og de økonomiske kravene i vårt samfunn.

Det kan dannes et «folkeopprør mot uønskede strømtariffer», slik bompengemotstandere har greid det for tiden, mot innføring av flere «bompenge-områder».

De «allvitende» nye AMS målere kan sikkert brukes til et hvilke som helst tariffsystem, så det gjelder bare å finne den riktige «forbrukervennlige» systemet, og det skal vi gjøre når det blir aktuelt.