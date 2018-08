Til deg som lider av en diagnose

Ingrid Sel Skråmestø 18 år fra Askøy er født med turners syndrom.

Jeg har en beskjed til deg.

Selv følte jeg meg annerledes i flere år. Annerledes fordi jeg måtte møte opp til spesialundervisning flere ganger i uken, fordi jeg strevde med fag og de sosiale kodene.

Som liten fikk jeg til slutt diagnosen turners syndrom, som er en kromosomfeil som medfører blant annet sosiale vansker. Noen har flere problemer, andre har få problemer – og vi er like forskjellige som alle andre. Jeg var 8 år og forsto ikke hva diagnosen innebar. Det eneste jeg forsto,var at jeg var annerledes. Ikke helt som alle de andre.

Når jeg, sammen med foreldrene mine møter opp på Haukeland sykehus, skjer det noe underlig. Midt under legetimen begynner jeg å skrike. Blir helt hysterisk av redsel og frykt. Legen som stiller diagnosen på meg, ser ikke på meg en gang. Legen ser og snakker til mine foreldre, og jeg forstår ikke hva han snakker om.

Han snakker om hjertefeil, og jeg blir selvfølgelig livredd. Hjertefeil hadde jeg ikke, men dette må sjekkes som følge av at diagnosegruppen kan ha medfødt hjertefeil. Dette forsto jeg ikke, og ble livredd.

Jeg husker enda frykten jeg satt inne med. Frykten for å ikke nå målene mine. Frykten for å sitte hjemme i stedet for å gjøre noe stort som familie og venner kunne være stolte over. Bli en «naver». Men mest av alt; frykten for å mislykkes i kampen om å bli fotballproff. Fotball var det eneste som lå i tankene mine, og det eneste jeg trodde jeg var god til.

Fakta: Turners syndrom

Turners syndrom blir også kalt x-monosomi er en sjelden kromosomfeil. Syndromet er medfødt, og rammer kun jenter. Det blir født 5-10 jenter med Turners syndrom i Norge hvert år. Jenter med Turners syndrom blir sjelden høyere en 140–150 cm. Puberteten er enten sen eller uteblir. Hjertefeil, hørsel- og synsproblemer er også vanlig for de rammede. Lærevansker kan følge sykdommen og det er vanlig for jentene å føle seg annerledes/utenfor. Kilder: Store medisinske leksikon, Wikipedia.

Ja, det var tøft å møte opp på skolen hver dag uten jevnaldrende som stilte opp for meg. Men jeg viste at det det fantes en fremtid om jeg tok de riktige valgene hver dag, selv om jeg til tider hadde det tøft. Valg som å møte opp på skolen hver dag, gjøre lekser til avtalt tid og love meg selv å aldri gi opp. Det løftet holdt jeg, og det er grunnen til at jeg nå kan være et forbilde for andre unge. Fordi jeg aldri ga opp, klarte jeg å fullføre videregående skole på lik linje som alle andre, debutere i 1.divisjon i basketball og jeg har til og med fått fast jobb i kommunen som støttekontakt.

Til alle dere unge der ute som strever og føler dere annerledes – ikke gi opp! Jeg vet godt hvordan du har det. Jeg vet hvordan det er å føle seg annerledes, ikke få til alt vennene dine mestrer. Jeg vet også at det vil bli bedre tider, bare du holder ut lenge nok.

Vi er alle annerledes på hver vår måte.

Tenk hvis alle sammen var like perfekte med like egenskaper og kvaliteter alle sammen? Jeg velger og tro – at de fleste ville tenkt på en slik tilværelse som veldig kjedelig og uheldig. Heldigvis er det ikke tilfellet – for vi er alle forskjellige.

Det finnes ingen fasit på hva som er normalt. For ingen er normale, vi er alle forskjellige. Vi er alle annerledes på hver vår måte. Vi har alle våre egne og spesielle egenskaper som former oss som mennesker. Noen er god i idrett, andre er god i å jobbe med mennesker. Finn ut hva du er god på, og dyrk det!