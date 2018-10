Til Petter Uteligger, samt kikkere og klikkere

Erik Holien er forfatter, idéhistoriker og miljøterapeut

Hei Petter. Jeg kjenner deg ikke. Men din fremtredende og ubeskjedne profil som entusiastisk miljøterapeut får meg til å undre. Særlig da jeg selv i årevis har jobbet med rusavhengige. Men i motsetning til hva vi ser på TV er den reelle rusomsorgen skremmende fri for redaksjonelle grep, selektiv kameraoptikk og forførende dramaturgi.



Jeg ser at du igjen dukker opp i rampelyset nå som =OSLO-profilen Christer Modin er død. Og siden du stadig velger å profilere deg og dine rusprosjekt, antar jeg at jeg det er fair at jeg undrer meg i den samme offentlighet.

Livshavari som underholdning

Dine tårer er like troverdige som din latter. Så troverdige at det kan være vanskelig å skille mellom personen Petter Nyquist og karakteren «Petter Uteligger». Kanskje er forskjellen minimal. Og jeg forstår TV-konseptet, men undres over det sammensatte komplekset av godhetseksponering, kjendisbygging, TV2-honorar og betalte spin off-oppdrag som foredragsholder, kåsør og medietraver. Jeg bebreider deg ikke for det. Du har lykkes som konseptbygger. Men bøgger det deg ikke aldri så lite at hele grunnlaget for «Petter Uteligger»-suksessen er bygget på beregninger og kalkulasjoner overfor en utenforstående, underholdningsmettet og antakelig likegyldig publikumsmasse? At programmet primært er skapt som respons på et presumptivt marked? Og at et helt avgjørende premiss for å få gjennomslag i denne vanvittige oppmerksomhetskonkurransen, er at deltakerne dine greier å fascinere oss kikkere og klikkere ved å blottlegge sin rusmisére, ensomhet og livshavari?

Programlederens show

Men «Petter Uteligger» er først og fremst ditt show. Ikke deltakernes. De er statister. Det er din empati, ditt engasjement og blide oppsyn som er seriens sjel. Du er stjerna og seermagneten. Deltakernes smil og tårer er også viktige, men kun i samspill med dine. I TV-produksjonens postmoderne æra er det programlederen det handler om. Programlederen er eneste stabile holdepunkt i et virvar av gjester, deltakere, emosjoner og drama. Deltakerne kan sågar skiftes ut, de er kortvarige sidekicks.

Jeg prøver å se for meg en mer triviell og virkelighetstro programleder. Ikke stereotypien dumsnill sosionomkjerring i flagrende batikk og duvende keramikksmykker, men den hardtarbeidende, pliktoppfyllende fagpersonen som kontinuerlig står i spagaten mellom brukernes rettigheter og forventninger på den ene siden, og behandlingsbyråkratiets journalføring og kontrollrutiner på den andre, og som derfor ofte er både sliten og desillusjonert. Hennes tilstedeværelse i rusomsorgen er langt mer vanlig enn eksentriske «Petter Uteliggere». Men som programlederkarakter er hun for virkelig.

Rennesteinsstjernene

Hva har deltakerne igjen for TV-eksponeringen? Det opplagte svaret (den etiske legitimiteten) er selvsagt at «Petter Uteligger» gir outsiderne et ansikt og en plattform. De inkluderes i samfunnsvarmen. De gis verdighet og håp. Jeg skjønner budskapet. Men jeg kjøper ikke all feelgood'en. Dette er hva jeg tror: Alt som suges inn i produksjonsselskapenes kameralinser og skvises ut gjennom skjermer i de tusen hjem, blir uvilkårlig til underholdning. Alltid. Det er Per og Påls forbannelse om og om igjen. Resultatet blir trau og atter trau, aldri skip som kan fly. Derfor er realitysåper som Paradise Hotel og Ex on The Beach mye ærligere, for her er innholdet trau i utgangspunktet. Søppel inn – søppel ut. Eller i talent- og atlet-show, middelmådighet inn – middelmådighet ut. Men hva skjer så når man dytter inn ekte sorg i menasjeri-kverna? Når sorg «foredles» til godfølelse må det være noe som blir borte i prosessen. Hva har Liza, Kent, Thomas og de andre igjen for sin kortvarige status som tv-kjendis? Ut over en antatt midlertidig opptur (utilsiktet metafor). Endelig blir man sett. Endelig blir man satt pris på. Endelig gir det mening å skjerpe seg. Man utfordres på selvansvar og selvkontroll. Og se, det virker!

- Når sorg «foredles» til godfølelse må det være noe som blir borte i prosessen, skriver Erik Holien.

Audition som rehabilitering

Men så er det brått over. Brått tilbake i den linsefrie ensomhet. Inn for landing etter fem uker med intens nyfrelstfølelse levert av Norges største reklamefinansierte TV-kanal. Gud er atter død og bønnerommet stengt. Ingen i TV2 er betalt for å leve videre med deg eller følge opp med sjelesorg i realityseriens virkelige «sesong 2». Etter utløpt kontraktstid er du tilbake på gata eller i en kommunal institusjonshybel. Like anonym som før audition. Trolig med en enda sterkere ensomhetsfølelse. Fordi du har vært i paradis og har fått smake på den sitrende godfølelsen (og for en gangs skyld ikke kjemisk stimulert) som selvsagt ikke vedblir etter teppefall. Er du heldig kan du utnytte en kortvarig synergi av kjendissympati hos enkelte ansatte i hjelpeapparatet som satt klistret til skjermen da serien rullet. Men nå er simulakrenes vindu lukket.

Debriefing

Tomhetsfølelse og depresjon er et kjent fenomen for mange som opplever kortvarige hype eller suksess i rampelyset. Programledere får tilbud om debriefing med førsteklasses mediepsykologer. Å lande etter intense uker med OL-studio eller MGP er hardt. Eller verre, etter showet ditt er tatt av lufta grunnet sviktende seertall. Slikt kvalifiserer antakelig til en egen PTSD-diagnose. Hvilken reality-opplevelse er det ikke da for den sarteste, hvis sjel allerede er hardt prøvet på forhånd, og når debriefingsteamet ene og alene består av den trauste den altfor virkelige kommunale primærkontakten din?

Noen måneder etter første sesong fulgte TV2 opp med en selvbekreftende reportasje hvor så å si samtlige deltakere roterte tungen til himmels over «Petter Uteligger». Den fem uker korte reisen på Finnmarksvidda resulterte visst i store og varige endringer i livene deres.

Plasebo-nykter og «frelst» på TV

Om det som kommer fram i disse vitnesbyrdene er hele sannheten eller om deltakerne formidler en forventet lojalitet, et slags Stockholmsyndrom, skal jeg ikke spekulere i. Det er imidlertid hva jeg vet: For de aller fleste av våre rusproblematikere ville en tilsvarende reiseopplevelse aldri alene kunne virke rehabiliterende på lengre sikt. I så fall ville «Petter Uteligger» som metode ha revolusjonert norsk rusomsorg. Behandlingsresept: Fem uker på tur med Petter Uteligger og TV2! NAV og Velferdsetaten kan trygt legge ned hele rusfeltet. Nei, rehabiliteringsmagien ligger selvfølgelig i en grundig audition før showstart. Det er «toppsjiktet» av rusavhengige som finplukkes. De som er særlig motiverte, utadvendte, språkføre og som fyller en rollekarakter. På samme måte som det er godt trente mennesker som castes til «71 grader nord» og psykisk sterke taktikere til «Farmen».

Kikkere og klikkere

Jeg tviler ikke på at du er hel ved, Petter, at du virkelig bryr deg. Men tror du at medieprodusentene egentlig bryr seg? Tror du at kikkeren og klikkeren egentlig bryr seg? Her er hva jeg tror: Ut over sendeøyeblikket har TV-omsorg null verdi for den flyktige rennesteinskjendisen. Hans karriere blåser fort over. Mens for mediekonsumentene zapper livet videre i jakten på nye dramatiserte liksomvirkeligheter som kan piffe opp den flate curlingsteintilværelsen.

Nyquist, ikke Uteligger

Til slutt, Petter (slutt forresten å kalle deg Uteligger), Tror du VG genuint bryr seg om =Oslo-Christer? Her er hva jeg tror: Du er rutinemessig hanket inn som B-kjendis for å bringe enda større kjendisfaktor til et C-kjendis-dødsfall. Mediene clickbate’r oss hele tiden. Slik genereres antall klikk slik at mediemaskinen kan framstå potent for reklamesponsorene. Rusavhengige dør på løpende bånd, men de aller fleste av dem dør ensomt og i stillhet, uten noen gang å ha blitt løftet fram i et realityshow, i et glinsende ukeblad eller i en audiens på Slottet. Over 600 rusutløste dødsfall ble registrert i Norge i 2016. Om du leser sakprosa, Petter Nyquist, bør du legge denne klassikeren klar på nattbordet: «Vi morer oss til døde», av Neil Postman.

