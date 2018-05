Useriøst om hjemmetjenester og stoppeklokker

James Stove Lorentzen er leder av Helse- og sosialkomitéen i Oslo bystyre.

I forkant av kommunevalget i 2015 benyttet dagens byrådspartier seg av uttrykket «stoppeklokkeomsorg» for å beskrive alt som var trist og leit med hjemmetjenestene i Oslo. Dagens helsebyråd Tone Tellevik Dahl fortsetter denne retorikken i et innlegg i Nettavisen 3 mai. Det er overaskende at hun fortsetter med slik desinformasjon, som ikke var rett da og ikke blitt noe mer korrekt nå.

Byråden trekker linjer tilbake til 2006 og daværende byråd Listhaug, som i stor grad får skylden for det AP mener er galt fatt i hjemmetjenestene. Da vil jeg ta henne tilbake til slutten av 80 tallet. På 1980-tallet var det ikke noe godt system for hvordan folk skulle få hjelp av kommunale tjenester i Oslo. Hvilken hjelp den enkelte skulle få, ble mye bestemt av dem som besøkte dem, i samtale med sjefene i bydelen. Dette førte til at kostnadene gikk i taket og var uten kontroll. Den såkalte Bestiller-utfører-modellen gjorde at vi fikk mer kontroll med økonomien, samt at brukere kunne vite på en helt annen måte når de fikk hjelp. Før hadde de ventet i timevis. Et problem ble altså løst den gangen.

Så kan det hende at systemet etter hvert ble for rigid og derfor fremmet det Høyre-ledete byrådet, ved KrF byråd Aud Kvalbein, Seniormeldingen i 2014. I denne ble ideen om en reform, inspirert av en Nederlandsk modell, introdusert. Senere har dagens byråd, med støtte fra Høyre, introdusert en annen modell inspirert fra København.

Så kan man spørre seg om det faktisk var slik at det var en hjemmeomsorg styrt av en stoppeklokke? Svaret er nei, det er en populistisk myte. Hør bare hva instruksen fra kommunen var: «Av vedtaket skal følgende fremgå: beskrivelse av hjelpebehov, brukers egne ressurser, hvor ofte bistanden skal gis, estimert tid for utførelse(min uthevning) videre står det: Brukers hjelpebehov kan variere fra dag til dag. Leverandør skal imøtekomme dette på en fleksibel måte. (min utheving) Videre står det: Bruker skal ha informasjon om hjelpen som gis og har medbestemmelse (min utheving) når det gjelder den daglige utførelse. Som man skjønner er det ikke noe nytt med fleksibilitet og medbestemmelse.

Likevel tror jeg alle skjønner at pleierne må følge klokken. En hjemmehjelper skal videre til flere beboere til oppsatte tider, da kan jo ikke en pleier, uten at det er en akutt krise, bestemme seg for å bli hos en beboer lengere en planlagt og dermed utsette de neste par beboerne for lang ventetid. Så er det faktisk også et spørsmål om budsjett, bydelene og Oslo kommune har et budsjett og dette må respekteres, da kan det ikke overlates til pleiere og beboere å gjøre som de vil. Da er det jo godt at også SVs tidligere eldrebyråd Thorkildsen og fagforeningsleder By ble sitert på følgende i Dagsavisen 8 februar 2016: «Både Thorkildsen og By ser fordeler med dagens system» og «Vi vil fortsatt ha faste rammer. Når hjemmetjenesten kommer, hvor lenge de blir, og hvem som kommer» Det er godt å høre, men i ganske stor kontrast til den politiske retorikken om «stoppeklokker»

Så la meg avslutningsvis si at det er gledelig at byrådet fortsetter det arbeidet som ble initiert av det forrige byrådet, riktignok i en ny versjon. Det støtter vi fordi vi også tror at tjenestene kan gjøres bedre ved omorganisering og ved å gjøre ting på nye måter. Det vet vi faktisk en del om fordi de private leverandørene ser ut til å klare å bruke færre hjelpere per bruker enn det kommunen gjør, de har lavere sykefravær, som kan være både årsak og virkning til bedre organisering og drift.

Til slutt et hjertesukk. Byråden skriver at «vedtaket legges ut på en markedsplass der den kommunale hjemmetjenesten eller innleide selskaper kan konkurrere om å bli utfører..» Det høres skummelt ut, men har jo ingenting med virkeligheten å gjøre. Faktum er at fra brukers side er tjenesten gratis (hjemmesykepleie) eller fast lav pris (praktisk bistand), den eventuelle konkurransen dreier seg derfor kun om kvalitet i tjenesten og det er vel ingen imot?