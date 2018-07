VAR vil koste 83.000 kroner per kamp i Eliteserien

Svein-Erik Edvartsen:

Dømt fotball i 24 år, dømte cupfinalen for junior i 2006, cupfinalen for herrer mellom Brann og Ålesund i 2011, har dømt 180 kamper i Eliteserien, EM 2016 og 30 kamper i UEFA Champions League som AAR, og ca. 50 kamper internasjonalt selv som FIFA-dommer. Edvartsen var også toppdommer i ishockey i åtte år både nasjonalt og internasjonalt.



Da vi hadde fått VM litt på avstand, kom i går kom glad-nyheten fra Norges Fotballforbunds konstituerte generalsekretær Kai-Erik Arstad om at VAR skal testes i Norge i 2019.



I etterkant av årets VM der VAR sjekket 445 situasjoner (snitt på 7,1 pr. kamp) – hvorav 20 var «VAR reviews» - i løpet av 64 kamper, har det blitt konkludert med at VAR var en kjempesuksess. Det overordnede målet til FIFA og IFAB da VAR-prosjektet ble startet for noen år siden var: «VAR is not changing football, it is cleaning football»



Den meget omfattende prosessen i forkant – altså alle forberedelser - ble ledet av Pierluigi Collina (leder av FIFAs dommerkomite) og Massimo Busacca (FIFAs dommersjef). Disse har i etterkant av VM blitt hyllet av FIFAs toppledelse med president Gianni Infantino og FIFAs assisterende generalsekretær for fotball Zvonimir Boban i spissen for VAR-resultatene som ble levert i Russland.



På grunn av VAR-suksessen i VM, har FIFA bekreftet at de vil fortsette sin innsats for å forbedre og utvikle ulike dommerstandarder (inkl. VAR). FIFA vil bistå alle medlemsland og ligaer som ønsker å implementere VAR. Her har Norge en kjempemulighet hvis «korta spilles riktig».



Nasjoner i Europa som har VAR i dag er blant annet Italia, Nederland, Tyskland, Polen, Frankrike, Portugal, Belgia og fra kommende sesong blir det også VAR i Tyrkia.

UEFA (Champions League og Europa League) har i skrivende stund besluttet at det ikke blir VAR kommende sesong i disse konkurransene. Det samme har Premier League i England besluttet (det blir dog VAR i FA-cupen og Carabou Cup = totalt 65 kamper). Det skal bli spennende å se om VAR-motstanderne under VM fortsatt er motstandere når det blir gjort åpenbare feil i nevnte konkurranser kommende sesong …



Jeg kjenner Arstad relativt godt og jeg kjenner ingen som er bedre med tall enn han. Det bekrefter vel tidligere Forbundsting også. Når det estimeres at VARvil koste mellom 15 og 20 millioner i Eliteserien stemmer garantert dette.

Dersom vi kun legger Eliteserien til grunn (240 kamper i løpet av en sesong) betyr dette en kostnad på litt i overkant av kr. 83.000,- pr. kamp. Jeg mener det er verdt det uansett – selv om jeg ikke vet om nevnte kostnad inkluderer «bemanning og kompetanse».

Det tekniske utstyret som det er behov for er en ting, men uten kompetente VAR, er det bedre å droppe VAR. Husk at VAR kun skal treffe kritiske avgjørelser, og jada de ser klare bilder, men allikevel er det ikke alltid så lett å gjøre dette kjapt under stort press. Vi har sett flere eksempler fra andre ligaer om hvordan det går når VAR ikke er på høyt nivå (for eksempel enkelte kamper i FA-cupen forrige sesong).

Videre er det følgelig viktig at dommeren på banen må kunne stole 100% på VAR. Da er spørsmålet: Hvem skal være VAR i Norge? Finnes det mange nok kvalifiserte dommere som kan benyttes som VAR? Svaret må uansett bli at VAR må skoleres og være kompetente. Da blir neste spørsmål: Hvem skal skolere VAR? Mitt råd er å se til utlandet. Innhent kompetanse der kompetansen sitter.

Her tror jeg norsk fotball har en stor jobb å gjøre, men jeg tror det er fullt mulig. Det må også avklares hvor mange VAR det skal være pr. kamp. Det varierer stort fra VM til respektive nasjoner for å si det mildt.



Uten sammenligning for øvrig: Jeg har selv vært AAR (ekstra assistentdommer ved siden av målet) i EM 2016 og i en rekke kamper i UEFA Champions League. Dersom noen tror det er lett å stå der med 90.000 tilskuere rundt seg og tusenvis av kameraer «på seg», når for eksempel Neymar kommer mot deg i stor fart, og du i løpet av særs kort tid skal vurdere om det er straffe, filming eller «play on», så må dere tro om igjen. Men alle forventer at du treffer en korrekt avgjørelse. Det er jo liksom derfor du står der. Det samme kan vi si om VAR, men uten høyt kvalifiserte VAR, er det faktisk bedre å droppe det. Det er en grunn til at AAR i Champions League kun er FIFA-dommere oppnevnt av UEFA.



Jeg håper det blir VAR i Norsk Fotball, jeg håper NFF og klubbene spleiser, jeg håper det er nok kompetente dommere slik at VAR kan bli en realitet, og jeg håper på god skolering av VAR slik at resultatet av VAR i Norge blir at rettferdigheten seirer og ikke at det blir Muppetshow.



For å komme til mesterskap som dommer må du være god nok som dommer. Dette har ingenting med VAR «hjemme» eller ikke å gjøre. Malang Diedhiou (den meget gode dommeren fra Senegal under VM) som for øvrig nå har bestemt seg for å legge fløyta på hylla, og Cüneyt Çakır (den meget gode dommeren fra Tyrkia) har ikke hatt VAR «hjemme». Begge ble uansett både tatt ut til VM og fikk mange viktige kamper under mesterskapet. Hvorfor? Fordi de er meget gode dommere og fordi de har levert – og leverte solide prestasjoner. Det er mange slike eksempler, men jeg nøyer meg med disse to.



Det er faktisk så enkelt som dette: For å bli tatt ut til å dømme store kamper og/eller mesterskap må du være god nok. Hvis VAR skal innføres i Norge må «VAR-ene» være skolerte og kompetente. Og NFF og NTF må selvsagt spleise.



VAR har kommet for å bli.

