Vi ønsker å hjelpe ungdommen!

Skrevet av Jostein, operativ forebygger, Ungdomsavsnittet Majorstuen politistasjon.

Jeg løper nedover veien. Beina er overfylt av melkesyre og jeg puster tungt. Ungdommen, som før løpeturen fyrte opp en joint, leder med 20 meter, men avstanden er i ferd med å bli større. Kroppen min er i ferd med å gi opp da kollegaen min, en tidligere toppidrettsutøver, plutselig kommer opp på siden min. Han gir meg et skjevt smil i det han legger inn et ekstra gir og løper fra meg. 100 meter lenger nede i veien er løpeturen over. Alle tre står og puster tungt noen minutter før noen av oss sier noe.

Hvorfor løp vi etter? For meg er svaret enkelt; min kollega og jeg løp etter denne ungdommen for å hjelpe han.

Når vi på Ungdomsavsnittet anmelder en ungdom for bruk av narkotika, starter vi en kartlegging gjennom avhør, bekymringssamtale og noen ganger ransaking. Et av de viktigste spørsmålene vi stiller oss er: Hvorfor ruser denne ungdommen seg? Det er viktig å vise forståelse for hvorfor en ungdom ruser seg. Når vi snakker med samarbeidspartnerne våre om ungdom og rus, stopper vi litt opp ved dette temaet. Og vi stiller spørsmålet «Hvorfor ruser du deg på alkohol?».

Jeg pleier å skille på to grunner til at ungdommen ruser seg på narkotika. Det er de som ruser seg fordi det er gøy/godt å ruse seg, og det er de som ruser seg fordi de har problemer i livet sitt.

I møte med ungdom som ruser seg har jeg sett det meste. Jeg blir alltid lettet når min kartlegging viser at ungdommen bare bruker litt cannabis på fest og klarer seg bra. Dessverre avdekker jeg alt for ofte at rusen ikke er selve problemet, men noe ungdommen bruker for å maskere over bakenforliggende problemer. Som regel er det disse ungdommene som utvikler et alvorlig rusproblem. Jeg har sett jenter som prostituerer seg. Jeg har sett gutter som daglig lever med trusler, utpressing og ran. Jeg har sett ungdom med store psykiske lidelser. Jeg har sett gutten på 15 år som døde av overdose.

Så hvordan hjelper vi på Ungdomsavsnittet disse ungdommene?

Ungdom som bruker narkotika til fest og sosiale lag får tilbud om påtaleunnlatelse med villkår om urinprøvekontrakt. Urinprøvekontrakten gjennomføres som regel på helsestasjonen for ungdom. Politiet er videre lite involvert så lenge urinprøvene ikke viser fortsatt narkotikabruk.

Ungdommen som har mer kompliserte problemer vil også få tilbud om påtaleunnlatelse. Men villkårene vil variere. Vi benytter oss av Salto (SLT) samarbeid i bydelen og kobler på barnevern, helsevesen, skole, ungdomstjenesten og selvfølgelig foreldre. Sammen forsøker vi å hjelpe ungdommen ut av tåka.

Har eller mistenker du at din ungdom bruker narkotika? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på Ungdomsavsnittet. Jeg lover at vi ikke vil anmelde din ungdom for narkotikabruk om dere frivillig tar kontakt med oss.

Vi ønsker å hjelpe ungdommen!

Om du ikke bor i kretsen til Majorstuen politistasjon, ta kontakt med din lokale politistasjon. Jeg er sikker på at det også der sitter politi som ønsker å hjelpe din ungdom. Jeg ser at det vi gjør har stor betydning for de ungdommene og de familiene vi klarer å hjelpe. Samtidig hører jeg fra ungdommen selv at vår innsats mot narkotika i ungdomsmiljøet har en allmennpreventiv virkning.

Vi klarer ikke å redde alle, men jeg vil fortsette å løpe. Kanskje er ungdommen foran meg en jeg kan redde.

Jostein, operativ forebygger, Ungdomsavsnittet Majorstuen politistasjon.