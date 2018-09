Vil du virkelig ha bilde av ungen din på veggen med snørr under nesa?

Av Alexandra Emilie Dagfinrud (21), mor til et barn på 16 måneder.

Noen ser det kanskje på som en sjarm, men dette bildet er ofte noe man gleder seg til å få hjem. Et «ordentlig» bilde som skal henge på veggen i stuen, muligens sammen med andre barnehagebilder av eldre søsken.

Vi planlegger klærne dagen før ut for fotograferingen. Kanskje har alle søsknene samme genser som har gått i arv. Et spesielt bilde som snart skal rammes inn. Vil du virkelig ha et bilde med snørr under nesen? Kanskje du syntes det er en sjarm, det gjør ikke jeg. Kanskje det er fordi jeg er ung, og min mening forandrer seg med årene? Det vet jeg heller ikke. Jeg kan bare snakke ut fra det jeg føler akkurat nå.

Alexandra Emilie Dagfinrud synes mange overreagerer på retusjering av barnehagefoto.

På ingen måte vil jeg at huden på mitt barn skal redigeres mykere eller finere. På ingen måte vil jeg at hans skrubbsår eller andre merker skal retusjeres, men jeg ser ikke noe galt i å fjerne snørr, smuler eller en flekk på genseren. Antrekket er som regel planlagt og barnet har vært uheldig å griset litt. Noe alle barn gjør, er det så galt å fjerne denne flekken?

Jeg tror at mange overreagerer når det gjelder dette spørsmålet om retusjering av barnehagebildet da det er et så stort fokus på det ellers i samfunnet. Dette temaet ble blåst opp som ild i tørt gress. Det er greit vi står ovenfor mye retusjering og kroppsfiksering, men å ta seg nære av den minste ting hjelper ingen.

Jeg håper noe sunn fornuft lyser igjennom de sterke meningene hos noen. Barnet skal verken få mindre ører, smalere nese eller større lepper. Nei ikke vær redd, barnet ditt blir nok ikke noe covermodell.