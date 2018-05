Vil stoppeklokka stoppe?

Tone Tellevik Dahl (Ap) er eldrebyråd i Oslo.

I valgkampen i 2015 møtte jeg 82 år gamle Reidar Sollie. På 1960- og 70-tallet bygget han opp hjemmesykepleien i Oslo. Men i 2015 var Solli sint. På seks måneder hadde han hatt besøk av 52 ulike hjemmehjelpere. Det måtte bli slutt på tidspress, stoppeklokker og kuttpolitikk, sa han.

Det Reidar beskrev var konsekvensene av den eldreomsorgen som ikke minst Sylvi Listhaug satte fart på mens hun var eldrebyråd i Oslo fra 2006 til 2011. Selve kjernen i høyrepartienes eldreomsorg er å gjøre Reidars hjelpebehov til en vare:

Kommunen vedtar at Reidar har behov for hjelp og omsorg, og ofte er det byråkrater som ikke engang har møtt den som skal få hjelp som står for vedtakene

Reidars behov deles inn i standardiserte kategorier, for eksempel hjelp til å stå opp, til medisinering og til matlaging, og det blir satt av et gitt antall minutter til hvert punkt i kommunens vedtak

Vedtaket legges ut på en markedsplass der den kommunale hjemmetjenesten eller innleide selskaper kan konkurrere om å bli «utførere» av ulike deler av vedtaket. Reidar blir så en «bruker» av kommunale tjenester eller en «kunde» hos innleide selskaper.

Hva gjør dette med eldreomsorgen? Helsepersonalet blir først og fremst gjennomførere av oppgaver som har blitt bestemt på et kontor i kommunen, ikke omsorgsarbeidere som møter Reidar som et menneske. Det å slå av en prat eller ta en kaffekopp sammen er jo ikke en del av et vedtak. Helsearbeidere blir ikke ordentlig kjent med Reidar, hvem han er og hva som er viktig for han. Omsorgen avgrenses dessuten til det som ikke er friskt på kroppen, det handler ikke om å mobilisere det som er friskt.

Svingdørsomsorgen

«Bestiller–utfører-modell» er det faglige navnet på denne typen eldreomsorg. Selv kaller jeg det «svingdørsomsorg» fordi det gir et stort antall helsearbeidere inn og ut av hjemmene til eldre. Det skaper utrygghet i livet.

Mange eldre har sagt til meg at de blir blir nervøse for verdisaker og seg selv når så mange nye mennesker hele tiden kommer hjem til dem. Personer som har langt utviklet demens, kjenner ofte ansikt og stemme, men husker ikke navn. Når nye personer hele tiden kommer på besøk, oppleves hverdagen som utrygg. Det gjør det dessuten vanskelig for hjemmetjenesten å fange opp endringer og sykdomstegn.

Et alternativ er mulig

Det finnes et alternativ til svingdørsomsorgen. I Oslo er byrådet i ferd med å innføre det vi kaller en tillitsbasert eldreomsorg. Vi har gått bort fra detaljerte vedtak med klar tidsangivelse, og vi har laget arbeidslag som sikrer at eldre får møte få og faste medarbeidere.

Nå er det ikke bare lov til å slå av en prat over en kaffekopp for våre medarbeidere, vi oppfordrer til det – og til å spørre de eldre: «Hva er viktig for deg?». De eldre skal selv få være med å definere hva slags hjelp de skal få, og våre medarbeidere har gjennom tillitsreformen vår fått myndighet til å treffe beslutninger ut fra egne faglige vurderinger. En tillitsbasert eldreomsorg krever ekstra folk på jobb, og derfor ansetter vi 500 flere medarbeidere i hjemmetjenesten frem mot 2019.

Sjef i eget liv

Torsdag skal regjeringen legge frem en reform av eldreomsorgen i Norge, en reform de har brukt fem år på å forberede. Jeg forventer at reformen tar et klart oppgjør med stoppeklokkene som har preget eldreomsorgen i mange år. Om stoppeklokkene forsvinner, vil eldre som har stått på gjennom et langt liv være trygge på at de kan fortsette å være sjef i eget liv.