Blir det en erotisk julekalender i år?

I fjor ba jeg leserne av spalten min om hjelp med tips til hva du kan ha i en hjemmelagd adventskalender til din kjære. Det resulterte i en fin og variert liste med 66 - fra gratis til dyre - ideer. I ettertid ble jeg spurt av flere om jeg ikke kunne anbefale noen av de ferdige kalenderne som finnes på markedet – av den erotiske sorten.

Jeg har i utgangspunktet ikke ønske om å fremme kommersielle aktører, men bestemte meg for å ta utfordringen, og gjøre noe litt annerledes her i spalten.

Jeg må innrømme at jeg rett og slett ikke var klar over hvor stort utvalget av erotiske julekalendere var før jeg nå skulle forberede meg til å skrive dette. Søk på erotisk julekalender (eller erotisk adventskalender), og du får opp mange alternativer fra ulike leverandører, og til ulike priser.

Jeg bestemte meg for å sjekke ut en av kalenderne nærmere – hva er innholdet? Hva får du egentlig for pengene? De ulike kalenderne varierer mye i pris, fra noen hundrelapper til langt over tusen kroner. Valget mitt falt på danske Sinful.dk sin 2018 julekalender som prismessig ligger sånn ca. midt på treet til kr 795,-. (De oppgir at verdien av innholdet tilsvarer kr. 2300,-). For ordensskyld – jeg fikk kalenderen av dem, men helt uten krav til omtalen jeg gir.

Bare noen dager etter bestilling ble kalenderen levert på døra hjemme. - En stor svart lekker eske med 24 luker (selvfølgelig!), og en liten pose med batteri, en pose glidemiddel og et informasjonshefte ved siden av. Jeg hadde egentlig lite forventninger kalenderen, men kjente at jeg ble nysgjerrig på innholdet. Godt var det at jeg bare kunne starte med å åpne luke for luke med en gang. (Det er ikke juks – jeg måtte jo det for å kunne skrive dette!)

Nå vil jeg ikke avsløre hva som befant seg inne i lukene (det vil jo bli veldig kjedelig for alle parter), men jeg ble positivt overrasket. Innholdet er både variert og anvendbart, og jeg vil anta at mye av det vil falle i smak hos de fleste. Uansett vil en slik kalender med dette innholdet, gi en anledning for et par til å «piffe opp» sexlivet om man ønsker eller trenger det.

Det som kanskje er aller mest positivt med en slik kalender, er at ingen vet på forhånd hva som befinner seg inne i lukene. Det å åpne en luke blir dermed like spennende for begge to.

En annen positiv virkning av en slik kalender, er at mange nok blir introdusert for sexleketøy som de ikke ellers ville ha kjøpt eller utforsket.

Med denne kalenderen vil du derimot hver dag få en ny gave, og til sammen blir det 24 forskjellige saker fra det seksuelle univers. Det skal jo godtgjøres å treffe alles smak med alle tingene, men alt kan uansett benyttes som en «unnskyldning» for å utforske noe innen sex – hver dag. Noe som kan være spennende nok i seg selv.

Informasjonsheftet som følger med, gir tips til hva du kan gjøre med den aktuelle gaven - dag for dag. Og batteri og glidemiddelet som fulgte med, har selvsagt også nytte i forhold til enkelte av gavene.

Om noe av sakene er i overkant «dristige» for dere akkurat nå, kan det jo puttes i nattbordskuffen og tas fram til jul eller ved en annen anledning. Det kan jo være spenning bare i det å vite at det er «noe liggende på lur».

Uten å røpe for mye av innholdet i denne kalenderen, kan jeg si at noen av produktene spiller på sanselighet – ting som påminner deg om å åpne opp flere sanser når du har sex. Eller du kan glede deg til ting som kan friste til rollespill.

Når sant skal sies har jeg aldri tidligere kjøpt en slik kalender, og vet ikke hva andre produsenter har i sine kalendere, så jeg har lite å sammenligne med. Men sinful.dk sin kalender virker som et godt kjøp! Ikke minst med tanke på hva det ville kostet om du skulle kjøpt alle tingene hver for seg.

En liten innvending på slutten – dette er en kalender med gaver for han og henne, altså for et heterofilt par. Hva med å utfordre produsenter av slike kalendere til å lage en kalender som kan passe for enslige (mange kjøper kalendere bare til seg selv) og/eller en for ikke-heterofile par?

Alternativt til en kalender, er å kjøpe et enkelt sexleketøy som du/dere velger ut selv. Det kan kanskje kjennes tryggere, og ikke minst vet du hva du får for pengene, men du mister spenningen ved å åpne lukene...

Uansett - god adventstid med eller uten kalender!