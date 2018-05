Forhud til besvær

Alle gutter blir født med forhud. Hos noen er den vid, hos andre for trang. Og blant de med trang forhud kan ulike problemer dukke opp, men kan trange «omgivelser» gjøre at den ryker?

Spørsmål

Hei. Kan forhud ryke hvis for trangt? For liten plass. Var litt i seneste laget med å utvide forhuden ... annen historie.

Hilsen S.

Svar

Spørsmålet ditt kan tolkes på to måter - at du sliter med trang forhud eller at det er for trangt når du penetrerer noe. Jeg er usikker, men svarer utfra tolkningen om at du har trang forhud.

Trang forhud, eller fimose som det kalles på fagspråket, innebærer at forhuden ikke kan trekkes tilbake over penishode. Hos noen kan den ikke trekkes tilbake verken i slapp eller erigert tilstand, hos andre bare når penis er erigert. Fimose er veldig vanlig hos barn og tenåringer, men hos noen forblir forhuden trang også i voksen alder.

Så lenge fimosen ikke skaper problemer for deg, trenger du ikke å gjøre noe med det. Om den derimot skaper problemer og vansker i forhold til onani, samleie og hygiene er det at viktig at det behandles. Det kan for eksempel være:

- Å trekke forhuden bak penishode er smertefullt, (eller umulig).

- Smerter og sår i forhud/penishodet ved samleie og onani.

- Vansker ved vannlating.

- Stadige infeksjoner (balanitt).

Noen kan oppleve at det begynner å blø når man trekker forhuden bak penishode, enten fra slimhinnen på penishodet eller fordi det blir rifter i forhuden. Eller det kan bli så trangt og mye friksjon at det skjer, så svaret på spørsmålet ditt er ja - forhuden kan "ryke"/få rifter om det er for trangt.

Skjer dette, bør en være ekstra forsiktig. Dersom forhuden skades, er det nemlig fare for at forhuden kan bli enda trangere på grunn av arrdannelse.

Trang forhud deles gjerne inn i medfødt fimose og ervervet fimose. Det vil si at noen født slik, mens andre har fått trang forhud senere i livet som følge av for eksempel skader eller kronisk balanitt.

Det finnes ulike behandlingstilbud for trang forhud.

1. Salve: Du kan forsøke med Hydrokortison 1% krem som du får kjøpt på apoteket uten resept, men ofte trengs det sterkere kortisonkrem og da må du til lege først for å få resept. Du kan forsøke påføring av kremen en gang daglig i opptil 8 uker. Dette kan bedre fimosen, særlig hos dem med ervervet fimose.

2. Tøying: Det er også anbefalt tøyinger av forhuden flere ganger daglig. Du starter med å smøre på vanlig (uparfymert) fuktighetskrem eller babyolje. Ta tak i forhuden, og strekk forsiktig i den. Gjenta til du har tatt «hele veien rundt». Om du klarer det, kan du gjerne ta en finger/pekefingrene på innsiden av forhuden, og strekk ved å dra fingrene fra hverandre. Også dette i alle retninger. Hjelper ikke dette, kan du forsøke å bytte ut fuktighetskremen med hydrokortison.

2. Kirurgisk/omskjæring: Om tøyinger og smøring ikke fører fram, vil jeg anbefale en tur til fastlegen din. Legen vil gjøre en vurdering, og om det er behov for kirurgi/omskjæring blir du henvist til kirurg. Dette gjelder spesielt ved smerter, stadige rifter/blødninger og hvis du ikke får trukket forhuden skikkelig tilbake selv når penis er slapp.

Hvordan operasjonen utføres er litt variert, og vurderes av kirurgen ut fra problemet ditt. Kirurgen kan lage et snitt i forhuden og sy den sammen på en spesiell måte slik at den blir mindre trang. Hos noen fjernes deler av forhuden, mens hos andre fjernes hele. Du kan vanligvis reise hjem fra sykehuset samme dag.

Etter en slik operasjon er det viktig å holde penis i ro i noen uker. Hvis sårene har grodd fint skal det ikke være noe problem å være seksuelt aktiv, uten at det er for trangt, etter 2-3 ukers tid.

Lykke til!