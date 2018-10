Han har plutselig fått trang forhud

Spørsmål

Hei. Min kjæreste har fått trang forhud på penis. Han opplever noe svie og kløe, men mest at det føles som at forhuden har blitt for liten. Hodet på penis er rødt og blankt og stramt, og han opplever det noe smertefullt ved samleie.

Han sier også at når han tisser går strålen alle veier og ikke i en rett stråle som før.

Han sier han skal bestille legetime, men får liksom aldri gjort det. Kan du hjelpe oss? Hilsen kjæresten

Svar

Kjære deg. Takk for spørsmålet, og en god beskrivelse av problemet.

Det finnes to former for trang forhud: medfødt og ervervet. Du skriver at han har fått trang forhud, noe som jeg tolker som at han tidligere ikke har hatt dette problemet, men at det har blitt slik den senere tid (ervervet).

Det er flere ting som kan forårsake en ervervet trang forhud: skader, utslett, betennelser, inflammasjoner osv.. Ut i fra de symptomene du beskriver at han har - litt svie, kløe, og at penishodet er rødt, blankt og stramt, så kan det høres ut som han har en inflammasjon (balanitt) og at dette da er årsaken til hans trange forhud.

Årsaken til plagene på penishodet, er sannsynligvis også årsaken til at urinstrålen hans har endret seg, og jeg tenker at det er en ekstra grunn til å ta dette alvorlig og oppsøke lege, for så å få satt i gang med riktig behandling. Behandling kan dreie seg om ulike typer salve som skal smøres på området, men det avhenger selvsagt av hva legen finner ut.

Om han blir gående med dette over tid, kan det dannes arrvev på forhuden som kan gjøre den permanent trang.

Så eneste måten jeg kan hjelpe dere på, er å si det samme som du tydeligvis har sagt til ham – han må bestille time hos legen. Bare en legeundersøkelse kan gi et helt sikkert svar på hva dette dreier seg om, og hva han skal gjøre for å bli bra igjen.

Håper han kommer seg til lege snart.

Gode ønsker om bedring fra ho Siv