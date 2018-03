Har kvinner i dag fremdeles middelalderens «jerntruse» på?

I går var det 8.mars - kvinnedagen. Ingen tvil om hvilken parole som trakk flest - #metoo.

Så sent som i fjor høst ble dette betegnelsen på den verdensomspennende kampanjen, og bakteppet var å sette søkelys på alle de kvinner som opplever seksuell trakassering fra menn - ubevisst eller bevisst – uansett menn som utøver makt overfor kvinnen.

#metoo får meg til å tenke på kvinner som til alle tider har blitt undertrykt og kontrollert.

Jeg tenker på hvordan kvinner til en hver tid har kjempet eller fremdeles kjemper på ulike måter for å skape seg et liv slik de selv ønsker. For eksempel kvinner i ulike religioner eller kulturer som sitter fastklemt i eldgamle fortolkninger av de hellige skrifter eller nedarvete normer. Fortolkninger og normer som benyttes av mannen til å ta kontroll over henne, ha makten, særlig på det seksuelle planet.

Det får meg til å tenke på historien helt tilbake til middelalderen der et ekstremt uttrykk for makten mannen hadde over kvinnen (selv her i Norge), er kyskhetsbeltet - en låsbar «jerntruse». Den ble satt på kvinnen for å kontrollere hennes seksualitet. Bare han kunne låse den opp, - når han ville ha sex. Rett og slett en diskvalifisering av kvinnen og hennes seksualitet.

Men historien kan også fortelle om mange utrolig sterke kvinner, over hele verden, som tross diskvalifisering, har kommet seg opp og frem, som har utrettet noe av betydning for alle oss kvinner som lever i dag.

Jeg kunne selvsagt nevnt mange historiske kjente kvinner, men de fleste kan sikkert finne noen bare ved å tenke på kvinner i sin egen familie.

Jeg kan tenke på mine oldemødre og bestemødre, som tross dårlige utgangspunkt i livene sine og mange utfordringer, levde utrolige liv. Og min egen mor, som med knapt 4 års grunnskole, likevel klare å skaffe seg en utdannelse og har vært en pioner på mange ulike området i livet sitt. Jeg tenker på mine søstre, mine døtre, tanter, kusiner, venninner og kollegaer... Jeg sender en hjerteklem til alle de sterke og flotte kvinnene jeg er heldig å ha hatt og fremdeles har i mitt liv!

Men etter #metoo, blir spørsmålet – hva har det kostet alle disse kvinnene å komme dit de er i dag? Har noen av de jeg kjenner måtte betale med å bli trakassert og kontrollert..? Har noen av dem måtte funnet seg i seksuell trakassering for å få lov til å bli den de er, få lov å gjøre det de vil?

Jeg vet ikke, det er bare de selv som vet, men når man ser omfanget av kampanjen og oppslutningen av gårsdagens parole, så vet jeg i alle fall at altfor mange kvinner verden over, har måtte kjenne på «nymotens jerntruse».

For bakteppet for #metoo er til sammenligning svært lik bakgrunnen for middelalderens jerntruse – makt over kvinner ved at seksualiteten utnyttes, kontrolleres og undertrykkes. Det er jo bare andre virkemidler enn den fysiske jerntrusa, som benyttes i dag...

Vel overstått kvinnedag og takk til #metoo for en verdensomspennende oppvåkning. La oss håpe at alle kvinner i hele verden kan ta av seg og slippe «jerntrusa» snart.