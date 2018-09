Jeg våkner med slapp penis

Spørsmål

Heia! Jeg tror noe er galt etter å ha lest litt om det. Når jeg våkner er kuken slapp. Erotiske tanker, snakk eller bilder hjelper ikke for å få den hard, selv om kropp og sjel er kåt. Får den opp med hånden. Det har vært en tung periode med stress og andre ting. Har du noen tips å komme med? Hilsen 33 år gammel sjel

Svar

Kjære 33 år gammel sjel. Takk for spørsmålet.

Dette er et mer vanlig og utbredt problem enn de fleste tenker og tror, - perioder der ereksjonen blir dårligere eller helt borte. Man kan nesten si at det er uvanlig om en mann går gjennom livet uten å oppleve en eller flere slike episoder eller perioder.

Selv om ereksjonssvikt er et svært vanlig problem, så er det likevel viktig å ta det på alvor. Ereksjonssvikt kan ses på som et varsel om eller et symptom på at alt ikke er som det skal eller pleier å være. Et signal fra kroppen om at noe er galt, men ikke nødvendigvis veldig alvorlig.

Om ereksjonssvikten har vart i en lengre periode uten å vise tegn til bedring, anbefaler jeg alltid en tur til legen først for å få sjekket ut det fysiske – kan det for eksempel være sykdom eller hormonene som er årsaken?

Hos yngre menn er det sjelden noe funn verken med sykdom eller hormoner, men uansett har en slik sjekk også en annen hensikt - nemlig å forsikre mannen på at det ikke er noe fysisk galt med han slik at han lettere får jobbet med det emosjonelle/psykiske, der årsaken sitter for de fleste (særlig hos yngre menn).

Du skriver at du har en tung periode med mye stress, og er det noe man vet med sikkerhet, så er det stresshormonenes hemmende effekt på seksualfunksjonen. Nedstemthet, depresjoner, angst, slitenhet, dårlig søvnkvalitet/lite søvn osv. – alt som kan komme i kjølvannet av tunge belastninger, er hemmende for blant annet ereksjonen. Stress alene kan skape den situasjonen du beskriver – selv morgenereksjonen kan forsvinne.

Det er derfor lett å trekke konklusjonen om at det er livssituasjonen du er i som gir deg problemer. I tillegg er det forståelig at du også blir stresset av det du nå opplever med ereksjonen, noe som forsterker problemet ytterligere.

Selv om du er ung, så vil jeg likevel råde deg til å starte med et besøk hos fastlegen din for å få sjekket ut mulige fysiske årsaker. Samtidig tenker jeg at du har alt å vinne på å gjøre noe med livssituasjonen din. Kutte ned på ting som stresser deg (så langt det lar seg gjøre), sørge for mer/bedre søvn, sunnere livsstil (måltider, mat og trening), kutte ut/ned på eventuell alkohol/rus og røyk. Se på ereksjonsproblemet som et signal på at kroppen og sjela di ikke har det helt godt akkurat nå. Tenk gjennom hvor det er skoen trykker hos deg, og gjør noe med det. Enten selv eller ved å oppsøke hjelp.

Ta vare på deg selv.

Gode tanker fra ho Siv