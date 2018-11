Movember – «Blå sløyfe-måneden»

I oktober kjøpte jeg en «Rosa sløyfe kopp» til støtte for arbeidet mot brystkreft, og som jeg la ut bilde av på min bedriftsside på Facebook. Nå er det november, måneden som de siste årene har blitt omdøpt til Movember, med dertil barter og blå sløyfer.

Jeg kunne jo ikke være dårligere enn at jeg i dag kjøpte en tilsvarende kopp til støtte for arbeidet mot prostatakreft. (En positiv bieffekt er at koppene faktisk er gode å drikke av – og jeg er IKKE sponset i dette blogginnlegget!).

Det trenger ikke være kopper du kjøper. Det finnes utallige andre måter å gi et bidrag - ikke minst kan du bidra direkte til kreftforeningens Blå sløyfe kampanje.

Senest i går leste jeg i avisen at metoden som benyttes for å ta vevsprøve ved mistanke om kreft i prostataen, medfører en risiko for at 15,3 % får en alvorlig infeksjon.

La oss håpe at noe av støtten som samles inn i denne kampanjemåneden, brukes til å finne andre prøvemetoder som ikke utgjør en så stor risiko for alvorlige infeksjoner.

Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest mennesker i Norge, uavhengig av kjønn. Hvert år rammes over 5000 norske menn prostatakreft, og i gjennomsnitt er det tre menn som dør hver dag på grunn av denne kreftformen i Norge – altfor mange!

I mitt arbeid møter jeg menn som har fått diagnosen og som etter behandling opplever seksuelle utfordringer som de trenger hjelp til å løse. For dem er det for sent med tanke på forskning på hva som kan forebygge, eller finne bedre/andre behandlingsformer som ikke har de samme bivirkningene. Men nye menn kommer dessverre til, så vi kan uansett bidra for å hjelpe de kommende generasjoner.

Så jeg oppfordrer alle – støtt saken!