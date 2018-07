Skal vi ha sex eller ikke?

Spørsmål

Kona mi og meg sliter med sexlivet. Sexlysten hennes er omtrent fraværende, og det har den vært en god stund. Har søkt litt rundt på nettet, og noen steder står det at man bare skal bestemme seg for å ha sex, sette i gang og så vil det gå seg til igjen, mens andre steder står det at det må man absolutt ikke gjøre. Vi fant fram til din nettside og ser at du holder nettkurs for folk med nedsatt sexlyst, men vi (jeg) orker ikke vente til nytt kurs avholdes. Så derfor spør jeg - hva anbefaler du oss å gjøre?

Svar

Hovedgrunnen til at du finner ulike anbefalinger på nettet når det gjelder hva man skal gjøre når sexlysten er nedsatt eller blitt borte, er nok fordi begge anbefalingene du nevner faktisk kan være riktig og fungere – i ulike settinger med ulike årsakssammenhenger.

Jeg skjønner at man kan bli frustrert og usikker når anbefalingene er stikk motsatt av hverandre, og det er ikke alltid så enkelt å vite hvilken løsning man skal velge for egen del når man bare skal lese seg fram til det på nettet.

Sexlystproblematikk er gjerne sammensatt og kan være svært komplisert, så derfor er det vanskelig å svare kort og konsist på hva som vil fungere for dere. Du skriver også veldig lite om selve problemet deres, bare at kona di har slitt med sexlysten en god stund. Jeg velger derfor å svare helt generelt med en grov inndeling på de to ulike løsningene.

1. Om personen som sliter med sexlysten har lyst til å få lyst, kjenner på lyst (på partner?) en gang i blant og/eller opplever nærheten og annen intimitet med partner som positivt -> det kan ligge til rette for at det kan være riktig å forsøke å komme i gang igjen ved bare å ha samleie.

Om man begynner med kjærtegn som oppleves som positive (ikke noe man trekker seg bort fra), vil intimiteten øke og sexlysta kan dukke fram igjen fordi man faktisk bli tryggere og mer komfortabel igjen med intime stunder. Positive intime opplevelser og berøringer vil medføre økt utskillelse av «lykkehormonene», noe som igjen fører til at hjernen etterspør «mer av samme sort» = gradvis mer sexlyst.

2. Om personen overhode ikke har lyst, aldri/sjelden kjenner på lyst og/eller opplever nærhet og intimitet med partner som negativt -> ikke ha samleie. Særlig er dette viktig å poengtere når det er kvinnen som sliter med sexlysta fordi det ofte er mulig å gjennomføre samleie selv om hun ikke har lyst.

Siden sex er mer enn bare samleie, så kan det være former for sex man likevel kan gjøre sammen, men det viktige er at det man gjør sammen oppleves lystbetont og positivt. Om ikke, kan det hende at dere ikke skal ha noen form for sex en periode.

Som jeg skrev i starten – sexlystproblematikk er ofte sammensatt og kan være veldig komplisert. Problemet kan ligge på et helt annet plan enn det seksuelle. Sexlystproblemet kan være bare et symptom på noe helt annet som ikke fungerer i parforholdet.

Når sexlysta har blitt et problem mellom dere og som dere tydeligvis har slitt med en god stund, vil jeg absolutt anbefale dere å oppsøke en fagperson som kan hjelpe dere i å finne beste løsning for dere to. Her finner du en oversikt over godkjente sexologer i Norge.

Det stemmer at jeg avholder kurs for personer med nedsatt eller ingen sexlyst, og det vil starte et nytt nå som vil gå i august – september, så alternativt kan dere vente på det. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet, så får du beskjed om oppstart.

Uansett løsning dere velger så ønsker jeg dere lykke til.

Siv