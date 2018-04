Våryr og kåt – eller?

Plutselig var våren her! Etter en lang, kald og snørik vinter. Det er så deilig å kjenne sola i ansiktet igjen, kjenne at den varmer og føle at kroppen våkner mer til liv igjen.

Ikke at jeg har følt meg så veldig påvirket av vinteren (er nordfra og har vokst opp med LANG vinter!), men likevel kan jeg kjenne følelsen av mer og bedre energi inni meg.

Igjen er det tiden for å høre fuglene kvitre utenfor vinduet. Jeg følger med på to spurvepar som er ivrig opptatt av å frakte kvister og fjær til redene de bygger under taksteinene rett ved siden av balkongen vår. Og min første hestehov fant jeg i forrige uke. Naturen rundt oss har definitivt begynt å våkne til liv igjen.

Vi mennesker har på mange måter beveget oss bort fra den naturlige syklusen som følger årstidene: høsten - der ting faller til ro, vinteren - der ting ligger i dvale, våren - der ting våkner til liv igjen, og sommeren - der ting får gro, vokse og blomstre.

Det forventes - kanskje både av deg selv og andre - at vi skal være like "på og klar" uansett årstid. Og det betyr at i perioden der naturen ellers går i dvale, så skal vi mennesker ha like stor aktivitet, yte like mye og ofte - også når det gjelder sex.

Ikke det at jeg mener at man ikke skal ha sex om vinteren, men om man ikke tar hensyn til at man ikke alltid er like mye "på", ikke lytter til kroppens og naturens signaler, kan våren plutselig være der, og man føler seg kanskje bare sliten og «oppbrukt». Man føler seg kanskje ikke helt klar for naturens «vekstperiode»? Perioden som skal reflektere en ny begynnelse. Eller kanskje du er en av dem som faktisk har fulgt naturens syklus, og gått i dvale i vinter – og kjenner nå at du ikke klarer å komme deg ut av den igjen?

Noen vil med tida og sollyset til hjelp, komme seg ut av dvalen, få energien og optimismen tilbake, og bli klar for vekst og ekspansjon. Føle seg yr og kåt igjen. Mens andre trenger et lite dytt i riktig retning.

Ønsker alle en strålende vårhelg!