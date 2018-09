Vil du bli sexolog?

Spørsmål

Hei Siv. Jeg går på sykepleierutdanningen, og har tenkt på dette med å bli sexolog da dette feltet interesserer meg. Har du noen gode råd for hvordan du ville gått frem i dag for å bli sexolog? Viktige erfaringer eller spesifikke arbeidsplasser som er viktig i veien til å bli sexolog? Sexologutdanning i utlandet eller Norge? Hvordan er det å livnære seg som sexolog økonomisk? Hilsen snart sykepleier

Svar

Hei, og takk for spørsmålet ditt. Du er garantert ikke eneste som lurer på dette, fordi det å være sexolog er for de fleste noe ukjent og spennende. Det begynner å bli en del sexologer i Norge i dag, og det er bra for vi vil stadig trenge nye.

Du har i alle fall et bra grunnlag med at du nå går på sykepleierutdanningen. Hvis du tenker å bli godkjent som spesialist i sexologisk rådgiving eller spesialist i klinisk sexologi, må du nemlig ha minimum treårig helse- og sosialfaglig utdannelse på universitetsnivå. Det finnes noen som tar sexologistudiet, men som ikke har denne bakgrunnen, og dermed vil de ikke kunne bli godkjent som spesialist i sexologisk rådgiving. (Derimot kan det være aktuelt for noen av dem å søke om å bli spesialist sexologisk undervisning eller - forskning, om de oppfyller kravene til det).

I Norge kan du studere sexologi (basic) ved Universitetet i Agder. Om du leser på deres nettside om studiet, så står det blant annet at søkeren må ha minimum ett år med relevant klinisk yrkeserfaring etter grunnutdanning, samt at du må ha minimum 50 % stilling med klinisk relevant arbeid under studiet.

Sikter du mot å starte på sexologiutdanning, må du altså skaffe deg en jobb som gir deg relevant klinisk erfaring. Som sykepleier kan dette være for eksempel på gynekologisk, urologisk eller ungdomshelsestasjon, men også andre steder kan være aktuelle. Du må egentlig bare få bekreftelse fra arbeidsgiver at du har jobbet (nok) med seksualitet i den stillingen du har.

Det finnes studietilbud i utlandet, som for eksempel i Danmark, Australia og USA. Jeg har ikke kunnskap om alle studietilbud og kvaliteten på disse, og jeg ser at det stadig dukker opp nye tilbud – også i Norge. Ønsker du å ta sexologiutdannelse med tanke på å bli godkjent som spesialist, må du i alle fall forsikre deg om at studiet gir deg minimum 60 studiepoeng innen sexologi (som er kravet for godkjenning).

Av de rundt 130 godkjente spesialistene i Norge i dag, er det kun et fåtall som jobber fulltid i egen privat praksis. De aller fleste fortsetter å jobbe der de er før og under utdannelsen, men får frigitt arbeidstid til å ha et sexologisk fokus.

Beklageligvis er ikke sexologer innlemmet i refusjonsordningen slik mange leger og psykologer er, og dermed må den som oppsøker en sexolog betale for hele konsultasjonen selv. Dette er nok en av grunnene til at det kan være vanskelig å livnære seg med å være «bare» sexolog i Norge. Men tåler du usikker og variert inntekt, så kan jeg bare anbefale det på det varmeste. Det å hjelpe folk med problemer innen det mest tabubelagte her i livet, utgjøre en forskjell, er noe som gjør hver eneste dag på jobben til en positiv opplevelse!

Lykke til med valget, fra ho Siv