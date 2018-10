Aftenposten publiserte kokoteorier om Kavanaugh

Onsdag 3. oktober publiserte Aftenposten en sak som skulle handle om problemene med Christine Blasey Fords vitneavhør i saken mot høyesterettsnominerte Brett Kavanaugh.

Etter å ha fremstilt skepsisen mot Fords forklaring som et republikansk anliggende – de kan umulig ta stilling til dette selv – vender journalistene Helene Skjeggestad og Kristoffer Rønneberg tilbake til Kavanaugh, og potensielle løgner i hans forklaringer:

Årboken. Uttrykkene «boofed» og «Devil’s triangle» har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Kavanaugh hevdet i høringen at det første refererte til promping, det andre til en drikkelek. Klassekamerater av ham hevder imidlertid at disse begrepene ble brukt for å omtale henholdsvis analsex og sex mellom to menn og en kvinne. Dersom FBI intervjuer den sosiale kretsen rundt Kavanaugh, kan de få svar på hvilken versjon som er nærmest sannheten og dermed hvor troverdig Kavanaughs egen beskrivelse av ungdomstiden er.

Med dette beveger Aftenpostens USA-korrespondent og hans kollega seg inn i hyperpartisk territorium, en besettelse med bagatellmessige detaljer, på samme nivå som å lete med lupe etter "bevis" på at Obama egentlig er muslim, og andre lignende sysler.

Brian Fallon, Hillary Clintons nasjonale pressesekretær under valgkampen 2015–2016, argumenterte 1. oktober for at FBI måtte granske hvorvidt Kavanaugh hadde løyet i Senatet om hva disse ordene – «boofed» og «Devil's Triangle» – egentlig betydde for ham og kameratene på begynnelsen av 80-tallet.

Fallon hevdet at Kavanaugh hadde løyet – et enkelt Google-søk avslørte jo at disse begrepene betyr noe annet enn det Kavanaugh hevdet!

Toneangivende amerikanske journalister og kommentatorer begynte å harselere med Kavanaugh, alle sammen var skråsikre på at dette var løgn, at disse begrepene betyr det som står på Urban Dictionary i 2018.

Nate Silver, statistikkguruen som har blitt verdenskjent for hans valgspådommer, var også skråsikker i sin sak. Av alt snakket om hans årbok fra 1983, var svarene om dette de mest «åpenbare løgnene», mente han:

g) Several of his other responses to Whitehouse about the yearbook are flagrant and obvious lies, especially re: "devil's triangle" and "boofing", although I guess you could say those are drinking-adjacent lies rather than about drinking per se. — Nate Silver (@NateSilver538) October 2, 2018

Silver og mange andre lenket til en artikkel hos Current Affairs som også var skråsikker om at Kavanaugh hadde løyet om dette:

It’s one of the most blatant lies I’ve ever seen. It’s special among the lies because it’s not a simple denial. It’s a completely fake game that he invented whole cloth. Every guy who went to my D.C.-area high school knows what “devil’s triangle” means. I’m sure Brett Kavanaugh knows what it means, too. There is no reference to this “drinking game” on the entire internet or in the entire history of books written in English.

«En av de mest blatante løgnene jeg noensinne har sett […] Det er et fullstendig falskt spill som han diktet opp fra intet.»

Vox, et populært nettsted for journalister og analytikere på venstresiden, skrev en sak om dette med en gang, om at folk ikke trodde på Kavanaughs svar om disse ordene:

«Hans definisjon hørtes feil ut for mange som så på, og det var ikke forenlig med det hans klassekamerater ved Georgetown Prep skal angivelig ha sagt om hva "boof" og "Devil's Triangle" betyr og hvordan begrepene ble brukt da Kavanaugh var på videregående på tidlig 80-tallet.»

Hva var det Aftenposten hevdet?

«Klassekamerater av ham hevder imidlertid at disse begrepene ble brukt for å omtale henholdsvis analsex og sex mellom to menn og en kvinne.»

Vox:

«… nor did it fully align with what his classmates at Georgetown Prep have reportedly said about what “boof” and “Devil’s Triangle” mean…»

Hvilke klassekamerater har hevdet dette? Aftenposten sier det er flere, men navngir dem ikke, og oppgir ingen kilde.

En New York Times-sak fra dagen etter Kavanaughs uttalelser henviser til "klassekamerater" som de har vært i prat med, som avviser måten Kavanaugh definerer ordene. Den eneste som navngis er fotballtreneren på skolen til Kavanaugh, som sier at han ikke tror på Kavanaughs definisjon.

2. oktober gikk Jamie Roche, en romkamerat av Kavanaugh fra universitetet, ut på Twitter og i pressen for å hevde at disse begrepene helt klart betydde noe annet enn det Kavanaugh sier nå. Han skrev en kommentar hos Slate dagen etter.

Roche var god venn med en av kvinnene som har rettet anklager mot Kavanaugh, til tross for at ingen har kunnet dokumentere eller bekrefte å ha vært vitne til det denne kvinnen har hevdet om ham. Roche har ikke vitnet til Senatet, har ikke sendt inn et offisielt brev til Senatet, og FBI har heller ikke sett behov for å avhøre ham.

Aftenpostens påstand om «klassekamerater» er altså basert på én navngitt person, som var venner med en av anklagerne, som ikke gikk på videregående med Kavanaugh, og som ikke har avlagt påstandene sine under ed.

Hva om det viser seg at Kavanaugh snakket sant, likevel?

Årboken og syv klassekamerater støtter Kavanaughs forklaring

4. oktober, dagen etter Aftenpostens artikkel, sender en rekke tidligere klassekamerater av Kavanaugh inn uttalelser til Senatet som støtter Kavanaughs forklaring på at «Devil's Triangle» faktisk var en drikkelek som de hadde funnet på: Donald Urgo Jr., DeLancey Davis, Bernard McCarthy Jr., Paul Murray, Matthew Quinn, Greg Aceto, Bill Van Pelt.

Årbokoppføringen til Bernard McCarthy Jr. fra 1983 viser at han hevder der å ha funnet opp navnet på leken:

«Devil's Triangle (founder of the name)»

En «åpenbar løgn» var altså helt sann.

Boken «The Art of the Fart» fra 2004 lister opp «boof» som et navn for promp – akkurat slik Kavanaugh hevdet, og som alle var så skråsikker på at han også hadde løyet om. Urban Dictionary – deres foretrukne kilde – har også oppføringer for ordet som definerer det slik, oppføringer som ble laget lenge før Kavanaugh hevdet det.

Donald Urgo Jr. skriver i sitt brev til Senatet at han forsto dette ordet til å bety dette for dem den gang.

En «åpenbar løgn», altså.

Før denne dokumentasjonen kom frem, skrev jeg følgende på Facebook om den febrilske jakten etter å ta Kavanaugh basert på ting de hadde skrevet i en årbok for 35 år siden:

Så undrer jeg veldig på denne totale mangelen på logikk, en slags nevrotisk trang til å få bestemme hva andre mennesker mente med visse ord, uendelig langt tilbake i tid og uten konteksten der ordet ble brukt. Hva slangbegreper som "boof" betyr i 2018 er ikke bevis på hva det betydde i 1983, ei heller hvordan en liten gruppe med tenåringer brukte ordet da. […] I vennegrupper er det vanlig å ha interne spøker, en egen sjargong hvor man bruker ord på en måte som bare gruppen forstår, som kan ta seg uheldig ut dersom den tas ut av sammenheng. […] At vi i det hele tatt snakker om hva Brett Kavanaugh skrev i årboken sin for 35 år siden er, i seg selv, et tegn på at emokratiet har tatt helt over i pressen, og at dette er et sykdomstegn ved samfunnsdebatten.

Hvordan kunne jeg være så forhåndsklok?!?

Det er ikke så vanskelig om man faktisk bruker hjernen fremfor å spre andres politisk motiverte anklager om løgn ukritisk fordi det passer med ens eget verdensbilde.

Aftenpostens USA-korrespondent, Kristoffer Rønneberg, er her avslørt som deltager i en helt absurd heksejakt på Brett Kavanaugh, og har videreformidlet absurde påstander om hans påståtte mangel på troverdighet.

Rønneberg hevdet at «klassekamerater» tvilte på dette, mens det egentlig ikke fantes en eneste person fra Kavanaughs tid på videregående som gikk god for den skepsisen. Nå har vi syv navngitte personer fra hans tid ved videregående, og årboken, som stiller seg bak Kavanaughs forklaring.

Hva fikk Rønneberg til å inkludere amerikansk venstresides kokoteorier om disse begrepene i en liste over potensielle problemer med Kavanaughs troverdighet?

Det er på tide at den norske befolkningen innser at norske journalisters dekning av USA er så skjev at den ofte ligner på aluminiumsfoliehatt-avdelingen blant amerikanske venstreside.

Norges angivelig mest seriøse papiravis har publisert hysteriske svadateorier om hva Brett Kavanaugh og hans venner skrev i årboken sin for 35 år siden. Det bør bekymre oss alle.

Hvis de er villige til å gjøre det mot Kavanaugh, hvor mange andre er de villige til å gjøre det mot?

P.S. Rønneberg og Skjeggestad feilsiterte Kavanaugh i samme artikkel, for å underbygge andre falske påstander fra Demokratene:

Rønneberg har ikke svart på mine henvendelser om dette, og har heller ikke rettet artikkelen.

Aftenposten har lest dette blogginnlegget, men ønsker ikke å kommentere.