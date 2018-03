Dagbladet historieforfalsket Listhaug-skyld i Støres livvaktbeskyttelse

I en sak med tittelen "Støre og Hareide har fått drapstrusler" hevdet Dagbladet i går at Jonas Gahr Støre hadde mottatt livvaktbeskyttelse fra PST i sammenheng med Sylvi Listhaugs angrep mot han i hennes avskjedstale.

I ingressen står det fortsatt:

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk i dag livvaktbeskyttelse av PST, etter de knallharde angrepene fra Sylvi Listhaug , og drapstrusler.

Artikkelen fortsetter med eksempler av Listhaugs karakteristikker av Støre fra talen hun holdt ca. kl. 08.30 tirsdag 20. mars:

Listhaug benyttet samtidig anledningen til å gå i strupen på Jonas Gahr Støre og slo fast:

«Alternativet med Jonas Gahr Støre vil være en katastrofe i Norge».

«Jeg har opplevd dette som en ren heksejakt, hvor hensikten til Jonas Gahr Støre tydeligvis har vært å kneble ytringsfriheten på et tema som er noe av det viktigste vi må diskutere for Norges framtid».

«Jeg kommer aldri til å godta at debatten legges på Støres premisser. Ytringsfriheten er en viktig norsk og vestlig verdi vi må stå opp for».

Dagbladet vender tilbake til at Støre har fått livvaktbeskyttelse fra PST, og formidler årsaken til dette:

Den direkte årsaken, er etter det Dagbladet erfarer, Sylvi Listhaug angrep mot Støre , og de særdeles ampre angrepene i kommentarfeltene i sosiale medier mot Ap-lederen, som har fått PST til å reagere.

Det er ikke til å misforstå Dagbladets budskap: Listhaugs personangrep på Støre i avskjedstalen var den direkte årsaken til at PST satt inn livvakter på Støre.

Det er bare et bittelite problem med det budskapet.

PST satt inn livvakter dagen før

9 timer etter Dagbladets sak, publiserer Adresseavisen en oppfølging.

Ingressen til Adresseavisen lyder:

Mandag kveld måtte PST sette livvakter på Ap-leder Jonas Gahr Støre.

TV 2 skrev følgende over en time før Dagbladets sak:

Begrunnelsen for politibeskyttelsen er todelt. Støre har vært utsatt for høyere trusselnivå de siste dagene , samt at han inntil Listhaugs avgang tirsdag morgen var en potensielt innkommende statsminister.

Dagbladet hevdet at PST satt inn livvakter etter Listhaugs tale pga. hennes angrep på ham.

Til TV 2 og Adresseavisen kommer det fram at PST satt inn livvaktene dagen før, og pga. noe helt annet enn Listhaugs uttalelser.

15. mars, 5 dager før Listhaugs avgang, gikk Arbeiderpartiet inn for å støtte mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

19. mars kl. 16.45 ble det kjent at også KrF kom til å støtte mistillitsforslaget mot Listhaug.

At dette satte sinnene i kok hos ytterliggående Frp-velgere er trist men særdeles lite overraskende.

Dagbladet hadde derimot en annen forklaring, som skulle legge skylden direkte på Listhaug. En forklaring de måtte forfalske.

Fremfor å beklage dette uredelige forsøket på å skrive om historien for å gi Listhaug direkte skyld for truslene mot Støre, har Dagbladet i det stille endret avsnittet der de gjorde denne direkte koblingen slik:

Den direkte årsaken, er etter det Dagbladet erfarer, situasjonen rundt Listhaugs avgang, og de særdeles ampre angrepene i kommentarfeltene i sosiale medier mot Ap-lederen, som har fått PST til å reagere.

Hvis man stryker ut det som opprinnelig sto der, får vi følgende:

Den direkte årsaken, er etter det Dagbladet erfarer, Sylvi Listhaug angrep mot Støre situasjonen rundt Listhaugs avgang, og de særdeles ampre angrepene i kommentarfeltene i sosiale medier mot Ap-lederen, som har fått PST til å reagere.

Det fremgår ikke noe sted i artikkelen at den har blitt endret slik, eller endret overhodet.

I saken fremgår det at Dagbladet har vært i kontakt med "kilder i Arbeiderpartiet". Har disse kildene feilinformert Dagbladet til å få dem til å koble Listhaugs avskjedstale til livvaktbeskyttelsen til Støre?

Dagbladet bør måtte svare på hvordan de kunne "erfare" noe som overhodet ikke stemte.

La det ikke være noen tvil: Dagbladet nører opp under forestillinger om at Sylvi Listhaug har personlig ansvar for andres trusler mot Støre.

Samtidig som Dagbladet snikendret artikkelen sin for å helgardere seg etter skaden allerede var gjort, hentet de inn uttalelse fra Listhaug, og la til at hun selv har hatt politibeskyttelse i hele to år.

Det var altså en ettertanke å gi Listhaug samtidig imøtegåelse når de anklagde henne feilaktig for å ha personlig ansvar for truslene mot Støre.

Sylvi Listhaug har uttalt seg kritikkverdig i en rekke sammenhenger, men pressens rolle i å regelrett dikte opp ting og lyve om Listhaug er en ufravikelig komponent av begges rolle i å forsøple den offentlige debatten.

Vi kan ikke ha det slik at pressen til stadig lyver om Listhaug, og så krever unnskyldning fra Listhaug når hun går over streken.

Dagbladet må svare for denne uetiske oppførselen.