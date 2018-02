Det gode hatet

I kjølvannet av massemordet i Parkland, Florida, har det – som det alltid gjør etter slike hendelser – dukket opp enkelte konspirasjonsteorier.

En av disse konspirasjonsteoriene går ut på at enkelte elever fra skolen som engasjerer seg i samfunnsdebatten om USAs våpenlover er "skuespillere" utplassert av våpenmotstandere.

Denne type håpløse konspirasjonsteorier hadde forblitt ganske perifere, om ikke pressen og debattanter som Aslak Nore følte et behov for å gi dem enorm oppmerksomhet og dermed større spredning, slik at de selv kan utnytte dem til egen vinning i samfunnsdebatten.

Nore har i skrivende stund høstet inn over 500 likes og nesten 100 retweets på dette utbruddet:

Tenk om norske politikere på høyresiden beskyldte Utøya-overlevende for å være betalte skuespillere etter 22/7. Der har du dagens USA. Republikanerne er seriøst verdens jævligste og mest kyniske politiske parti. — Aslak Nore (@aslaknore) February 22, 2018

Eskil Pedersen, som overlevde angrepet på Utøya, er blant dem som støtter dette utsagnet fra Nore. Det er trist, at en som har kjent denne frykten på kroppen, deltar i å hisse opp til hat mot folk, basert på løgner.

Jeg ba Nore, og f.eks. Eivind Trædal som videresendte budskapet, om de kunne dokumentere at en eneste republikansk politiker støtter opp om denne konspirasjonsteorien Nore her fremstiller det som om hele partiet støtter opp om.

Selvsagt fikk jeg ikke noe svar, for sannheten er jo at det "jævligste og mest kyniske politiske parti" ikke har stilt seg bak denne stygge konspirasjonsteorien.

En medarbeider av en delstatspolitiker fra Republikanerne i Florida ble avskjediget omgående etter å ha støttet opp om denne konspirasjonsteorien på sosiale medier.

Enkelte andre delstatsrepublikanere har blitt fremstilt som om de støtter denne teorien, men deres budskap går egentlig ut på at mediene, f.eks. CNN, har påvirket elever som har dukket opp i deres programmer til å uttale seg mer i tråd med deres ønsker.

Bakgrunnen for dette er at en av de overlevende elevene, som hjalp beskytte medelever under skytingen, har hevdet at CNN forsøkte å få ham til å lese opp fra manus fremfor å stille sine egne spørsmål.

CNN på sin side nekter for at de gjorde dette.

Det skaper problemer for dem som nå heier fram alle Florida-elevene som har de "riktige" meningene, som de mener man må lytte ukritisk til fordi de har vært gjennom denne tragiske hendelsen.

Skal de nå anklage denne eleven for løgn fordi han avslører et angivelig forsøk fra CNNs side på å påvirke hans uttalelser og spørsmål i en tv-debatt?

Du har antagelig ikke fått med deg dette aspektet ved saken, for det er jo Aslak Nores meningsfeller som styrer USA-dekningen i norsk presse. All informasjon som forstyrrer budskapet "republikanerne er verdens jævligste og mest kyniske politiske parti" filtreres vekk.

Den eneste norske avisen som har nevnt denne eleven, Colton Haab, var Dagbladet, som fortalte om hans modige innsats for å redde andre:

17-åringen Colton Haab ledet rundt 60-70 personer inn til et rom, og hang opp tepper foran gjemmestedet, slik at de ikke skulle bli lagt merke til. Teppene var laget av kevlar, et aramidfiber som blant annet brukes i skuddsikre vester, hjelmer og liknende. - De ville ha dempet hastigheten på kulene, forklarte Haab til CNN. - Jeg var litt redd. Men jeg tenkte mest på å få alle hjem i sikkerhet.

Dagbladet kommer neppe til å nevne at samme elev anklager CNN for å forsøke å påvirke ham, en 17 år elev som bare en uke siden overlevde en masseskyting, til å uttale seg mer i tråd med deres ønsker.

De kommer neppe til å videreformidle Aslak Nores påstand, heller.

For den er jo ikke basert på noe annet enn løgn. Det finnes jo ingen republikanske politikere som gjør det Nore anklager dem for.

Men republikanerne har feil meninger om våpen, så da er det fritt fram å spre groteske løgner om dem.

Slik fungerer det på den selvutnevnte "gode" siden av samfunnsdebatten.