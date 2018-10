NRKs «Ryanair-journalistikk» om britisk togoperatør

Du er journalist. En partileder kommer med en negativ påstand om noen. Hva gjør du?

Hvis du er NRK-journalist og partilederen er SVs Audun Lysbakken, så stiller du deg fullstendig ukritisk til påstanden, og bruker deres egne bevismaterialer ukritisk.

En britisk togoperatør har vunnet anbud om å drifte togene på Sørlandsbanen, noe som får Lysbakken til å se rødt.

– Et selskap som er sterkt mislikt av kundene sine i England får nå ansvaret for å drive jernbanen i Norge. De som allerede bruker Go-ahead klager over dårlig punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser, sier Lysbakken til NRK.

Hva er Lysbakkens bevis på at Go-Ahead er «sterkt mislikt av kundene sine» og at de «klager over dårlig punktlighet, pålitelighet, tilgjengelige seter og ståplasser»?

NRK har svaret klart, antageligvis levert av Lysbakken selv:

«I en fersk undersøkelse i Storbritannia har 14.000 togpassasjerer svart på hvilken togoperatør de mener er Storbritannias beste.»

Den «ferske» undersøkelsen er fra oktober–november 2017. Det er bare begynnelsen på NRKs makkverk av en sak.

NRK bruker tallene fra undersøkelsen rått, uten å stille seg kritisk til om dette er et godt mål på noe som helst. Undersøkelsen er en nettundersøkelse, og det vites ikke hvordan deltagerne er blitt plukket ut til undersøkelsen, eller om den er justert ut fra vanlige statistiske rutiner.

SVs venner i fagbevegelsen streiket mot togoperatøren

Undersøkelsen er tatt opp på et tidspunkt rett etter fagbevegelsen i Storbritannia streiket og skapte kaos på mange togstrekninger i landet, som da rammer de største togselskapene mest.

Dette står direkte i undersøkelsen NRK har lenket til: «Worst-rated Southern Railway, which operates between London and the south coast of England, has been disrupted since 2016 due to strike action.»

NRK har ikke nevnt denne kritiske opplysningen.

Det er en selvfølge at dette spiller en rolle for hvordan togoperatører på strekninger som har opplevd streik blir ansett. Et nyhetsoppslag i begynnelsen av 2017 påpeker at f.eks. Southern Railway opplevde å gå fra 44 prosent til 21 prosent i kundetilfredshet på samme undersøkelse etter de ble rammet av streik i 2016; nå har de krøpet opp til 28 prosent.

Epler og togskinner

NRKs journalister gjør et poeng ut av at operatørens 5 selskaper kommer dårligst ut av alle på listen til undersøkelsen:

«Av 28 selskaper er det alle Go-Aheads fem selskaper som kommer dårligst ut blant kundene - helt nederst på listen.»

La oss gjøre en enkel stikkprøve ved å se på selskapet som kom til topps av listen for pendlertog og sammenligne det med Go-Aheads bunnotering i samme kategori.

Vinneren var Grand Central Rail, med en score på 64 prosent; taperen var Southern Railway med 28 prosent.

Grand Central Rail opererer 2 traseer, med 4 avganger i døgnet.

Southern Railway opererer ca. 30 traseer med døgnkontinuerlige avganger.

Gir det noen som helst mening å sammenligne disse selskapene slik NRK og SV gjør i denne saken? Det blir som å sammenligne Flytoget i Oslo med hele NSBs virksomhet på Østlandet.

For å si det med tall: i 2017 hadde Flytoget en punktlighet på 97 prosent, mens Sørlandsbanen hadde 72 prosent.

Det kan bety at Flytoget er suverene på å drive togene sine, eller så kan det bety at det er mye enklere å levere på punktlighet når man bare har én relativt kort strekning å drifte.

Hmmmm, skal vi se. Selvsagt er det enklere å tilfredstille kundene når man har et såpass begrenset tilbud!

Tilfredshet med operatøren – eller strekningen?

Denne undersøkelsen tar heller ikke høyde for at enkelte togstrekninger er mer krevende enn andre, på akkurat samme måte som Østfoldbanen har vist seg å være mer krevende enn de fleste andre strekninger i Norge.

De forskjellige togoperatørene i Storbritannia opererer på forskjellige strekninger, så da vet man ikke om man måler utfordringer på strekningene, eller utfordringene med selskapene som driver på dem.

NSBs kunder har helt forskjellige inntrykk avhengig av hvor i landet og på hvilken strekning de bruker deres tjenester, viste en undersøkelse ifjor.

Kundetilfredsheten på lokaltogene i Oslo-området var 68 prosent, mens det for region Nord lå på over 80 prosent.

Go-Ahead, operatøren NRK og SV legger for hat, drifter togene på de mest krevende strekningene og områdene i Storbritannia, og er den største aktøren med flest avganger.

Upålitelig kilde til pålitelighet

Lysbakken og NRK bruker en nettundersøkelse av kunder for å måle togselskapene på blant annet pålitelighet.

Selvsagt er ikke dette en objektiv kilde til hvorvidt disse operatørene har pålitelige avganger, ei heller hvor tilfreds passasjerene egentlig er. Nettundersøkelsen kan ikke engang stadfeste at den som svarer på undersøkelsen faktisk har tatt togene det er snakk om!

Streikene i landet har ført til masse negativ omtale av de største togselskapene, som de fleste har fått med seg. Folk kan da ende opp med å svare på en nettundersøkelse fullstendig på dette grunnlaget alene.

En journalist med et snev av yrkesstolthet ville oppsøkt mer pålitelige kilder til slik informasjon.

Det tok meg hele 2 minutter å finne en katalog av rapporter fra Office of Rail and Road, forvaltningsorganet for jernbanene i Storbritannia.

Her finner man rapporter på klager, objektive mål på pålitelighet for hver eneste togstrekning og operatør i landet, osv.

Hadde det vært en idé å bruke slike oppslagsverk til å finne objektive tall fremfor lettvinte nettundersøkelser som ikke er kontrollert for kvalitet overhodet?

Nei, for da måtte jo NRKs journalister ha gjort mer enn å opptre som mikrofonstativ for en useriøs anklage fra en useriøs partileder, som sier det han sier av ideologiske årsaker, ikke fordi han har satt seg inn i noe som helst.

Det er urovekkende at debatter om samfunnskritisk infrastruktur skal baseres på ikke-journalistikk som dette.

NRK har ikke stilt SV et eneste kritisk spørsmål, de har svertet ryktet til en svær internasjonal togoperatør basert på lettvintheter, uten å kontrollere eller sjekke primærkilder som ville gitt objektive svar.

Er det dette vi punger ut 3000 kr i året for, NRK? Det høres ut som «Ryanair-journalistikk», spør du meg.

Nettavisen har sendt innlegget til NRK for eventuelt tilsvar i saken.