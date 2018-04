«Sexmeldingen» som ikke handler om sex

Farsejournalistikk må en kalle det vi har vært vitne til i pressen de siste par ukene, om den overdimensjonerte saken om «Vi har lyst på fitta di»-meldingen en Sp-politiker har sendt tidligere Sp-leder Navarsete fra en fuktig hyttefest i 2016.

VG var først ute med å kalle denne meldingen en «sexmelding», til tross for at det er åpenbart for alle utenfor pressens klikkhorete redaksjoner at denne SMS-en ikke handler om sex i det hele tatt.

Navarsete var krystallklar på dette fra første stund: hun oppfattet dette som et hån mot henne, som en «takk for sist» fra fløyen i partiet som bidro til at hun gikk av som partileder i 2014. Hun har aldri gitt uttrykk for at denne meldingen var en genuin forespørsel om sex.

VG og resten av hermepapegøyene i pressen vår har ene og alene kalt dette en «sexmelding» for å få «sex» inn i hver eneste overskrift om saken; sex selger.

Faksimile: VG

Pressen bidrar dermed til å utvanne hva en «sexmelding» egentlig er, og spesielt i sammenheng med #metoo.

Meldingene som professor Nils Rune Langeland sendte en rekke unge kvinner var ekte sexmeldinger, meldinger han sendte med åpenbart ønske om å høste inn seksuell oppmerksomhet, og utnytte sin professorstilling i den hensikt.

En må klare å skille mellom situasjoner der menn utnytter sin stilling til å skaffe seg sex og trakassere kvinner seksuelt, og det som fremstår som tåpelig «facerape»-mobbing av en partikollega.

Det er ei heller Navarsete som er ansvarlig for at denne saken har blitt blåst helt ute av proporsjoner, det er ene og alene pressen sitt ansvar, som åpenbart vil skvise så mye som mulig sexsaft ut av denne objektivt snevre saken.

For alle utenfor pressen fremstår dekningen som galimatias, mens de selv tar den dødsalvorlig, eller later iallfall som det.

Marie Simonsen har skrevet en lang og seriøs kommentar om saken, hvor hun mener at «mange kvinner» reagerer på meldingen Navarsete fikk.

Selvsagt reagerer alle kvinner på at Navarsete ble mobbet på denne måten, fordi innbakt i omstendighetene her er jo at mennene som sendte meldingen absolutt ikke ønsker seg sex med Navarsete.

Meldingen til Navarsete var ren mobbing, og handlet ikke om sex.

Men der jeg og Simonsen skiller veier er at jeg ikke tror de fleste kvinner mener at denne saken er verdt to hele uker med stadig omtale, som om det var en pågående rettssak av stort omfang og konsekvenser.

Trygve Slagsvold Vedums trussel om å politianmelde saken er såklart latterlig, og alle som bidrar til å late som noe annet er med på dette idiotiske mediesirkuset. PR-kåte advokater og lignende har latt seg sitere på at dette visstnok muligens kan være straffbart. Simonsen spiller også med i dette skuespillet; hun skriver:

«Liknende meldinger er blitt både bøtelagt og dømt. […] En mann i Fauske måtte for et par år sida ut med 15000 kroner for en truende melding til undertegnede.»

Hun sammenligner altså «vi har lyst på fitta di» med meldinger hun fikk av en ukjent mann som skrev bl.a. «måtte dine kjønnslepper og clitorius fjernes fra deres underliv av flotte muslimske menn på 21 år. Håper du blir massevoldtatt av dine fflotte menn».

Det er vel kanskje en ørliten forskjell mellom disse meldingene?

Nei, i pressen er alle nyanser fjernet for å selge farsejournalistikk.

Den eneste måten vi blir kvitt dette sirkuset er om du og jeg og alle sammen slutter å klikke oss inn på disse sakene, eller klage til avisene og ikke minst NRK for at de holder på med dette her, mens langt viktigere saker havner i bakgrunnen.

Ola Borten Moe forsøkte å vende fokus over på Trine Skei Grande midt opp i alt dette, ved å endelig bryte sin taushet om hvordan hun har håndtert situasjonen med hans slektning.

I det ligger en ironisk avsløring: pressen hadde i nesten 10 år holdt Grandes lille åkerhistorie en hemmelighet for offentligheten, til tross for alle som var koblet inn i politiske miljøer visste om det.

Hva er verre: En useriøs fyllemelding om å ville ha fitta til en kvinne, eller en nestleder som visstnok tafset mange menn i skrittet på et bryllup, for så å ha sex med en 17-åring etterpå?

Den ene bruker pressen flere uker på å omtale med teppebombedekning med en gang den får nyss om det; den andre ble dysset ned i mange, mange år – og dysses fortsatt ned – og kom frem bare fordi alternative medier avslørte den.

Forskjellen synes å være at den ene ble begått av en mektig kvinne, og den andre begått av en tilsynelatende ikke fullt så mektig mann.

Skal leksen fra #metoo ende opp med at det er greit for mektige kvinner å ta seg til rette mot gutter og menn, mens menn ender opp i den offentlige gapestokken for en tåpelig fyllemelding de fleste vanlige kvinner hadde ignorert?

Jeg tror det vil bidra til å gjenopprette de samme holdningene som førte til #metoo-sakene til å begynne med: å tenke at kvinner alltid er den svake part i samfunnet.

Overgripere jakter på et svakt bytte.