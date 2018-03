Slik koblet de Listhaugs innlegg til 22. juli

Ap snakker for lite om 22. juli og burde ta et større oppgjør med ekstremismen som retter seg mot Ap.

I et intervju med Dagens Næringsliv i begynnelsen av desember 2017, rett før Giske-skandalen sprakk i samme avis, luftet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre tanker om at partiet hans hadde snakket for lite om 22. juli og at de burde ta et større oppgjør med Frp's rolle i det.

Noen måneder senere krever Støre en unnskyldning fra Sylvi Listhaug for å ha spredt retorikk som han og andre i Arbeiderpartiet mener minner om retorikken til Anders Behring Breivik, i kjølvannet av at Listhaugs nå berømte Facebook-utspill ble koblet til Utøya-filmen og 22. juli.

Hvordan endte man opp med å anklage Sylvi Listhaug for å såre de overlevende etter 22. juli basert på et usaklig Facebook-innlegg om et lovforslag om å ta statsborgerskapet fra fremmedkrigere?

Mediene har gitt inntrykk av at det var de overlevende selv som gjorde denne koblingen umiddelbart etter Listhaugs innlegg.

En gjennomgang av offentlige utsagn i sosiale medier 8. og 9. mars kompliserer den forklaringen.

Kommunikasjonsrådgiver i Ap var først ute

Jeg har forsøkt å spore opp hvordan vi kom til å knytte Listhaugs utspill til Utøya-filmen om 22. juli, som virkelig skjøt fart da Jan Tore Sanner anklagde Arbeiderpartiet for å "spille 22. juli-kortet".

Med en gang jeg så noen gjøre denne koblingen, tenkte jeg at den var spekulativ og anstrengt.

Mente Listhaug virkelig å assosiere sitt utspill med 22. juli ved å legge det ut samme dag som den mye omtalte Utøya-filmen hadde premiere?

For å få svar på dette, har jeg søkt på Twitter og Facebook etter utsagn som gjorde denne koblingen, og forsøkte å finne de første meldingene som gjorde det.

Svaret som jeg har landet på hittil er følgende:

Samme dag som Utøya 22. juli har premiere er dette budskapet fra Sylvi Listhaug. pic.twitter.com/VngFBFZhFn — Bjørn Tore Hansen (@BTHansen) March 9, 2018

Denne tweeten, fra en kommunikasjonsrådgiver i Arbeiderpartiet, fikk titalls retweets og hundrevis av likes, og fra mange i Arbeiderpartiet.

Det gikk altså en hel arbeidsdag før noen i kommunikasjonsavdelingen til Arbeiderpartiet bestemte seg for å knytte Listhaugs utspill til Utøya-filmen, og dermed til 22. juli.

Før Arbeiderpartiets PR-avdeling var det tilsynelatende ingen som gjorde denne "åpenbare" koblingen.

Etter kommunikasjonsrådgiveren Bjørn Tore Hansen la ut denne koblingen, begynte mange fra Arbeiderpartiet å gjenta det samme budskapet, inkludert overlevende etter 22. juli.

2 timer etter Hansens Twitter-innlegg, rykket partisekretær Kjersti Stenseng ut og gjentok budskapet. I mellomtiden hadde Åsmund Aukrust, Tarjei Jensen Bech, og Tonje Brenna gjentatt det samme.

Utover kvelden meldte AUF-leder Mani Hussaini og Eskil Pedersen seg med og gjentok 22. juli-koblingen.

Lørdags formiddag 10. mars, etter et par presseoppslag basert på utsagnene til overlevende etter 22. juli nevnt over, var det klart for meldinger fra Raymond Johansen og Jonas Gahr Støre.

En nøktern forklaring på tidspunktet for Listhaugs utspill

Før Arbeiderpartiet satt i gang med å koble Listhaugs utspill til 22. juli, foregikk det en slags saklig debatt om det hun hadde sagt, og det saklige innholdet bak det usaklige utspillet.

Jon Helgheim, Frp's innvandringspolitiske talsmann, hadde fremført nøyaktig samme budskap som Listhaug på Dagsrevyen 21 kvelden før. NRK hadde også en nettsak senere den kvelden som gjentok den usaklige anklagen som Listhaug skulle komme med morgenen etter.

Ingen foreslo noen 22. juli-kobling til Helgheims utspill denne kvelden, til tross for at Ap uttalte at utspillet var "lavmål" fordi det rett og slett var usaklig.

Grunnen til at Helgheim var på nyhetene denne kvelden var at stortingsflertallet bare kort tid før hadde kommet med sin innstilling om å avvise forslaget som Høyre og Frp ønsket å få gjennom angående muligheten til å frata statsborgerskap for å ivareta nasjonal sikkerhet.

Stortinget skulle stemme over forslagene 15. mars, en uke senere. Listhaug hadde dårlig tid dersom hun skulle prøve å påvirke flertallet til å snu i saken.

Listhaug pleier ikke legge ut noe på Facebook sent på kvelden

Morgenen etter innstillingen i Stortinget, legger altså Listhaug ut Facebook-innlegget som skal forsøke å sette Arbeiderpartiet i forlegenhet, og tvinge dem til å snu i saken, ved å anklage dem for å bry seg mer om terroristers rettigheter enn nasjonal sikkerhet.

En gjennomgang av Listhaugs Facebook-innlegg lagt ut hittil i år fra Norge (innlegg lagt ut mens hun var i utlandet er ikke med) viser at hun omtrent aldri legger ut noe etter kl. 21 om kvelden.

5 av 37 innlegg ble lagt ut etter kl. 20, og 1 av 37 ble lagt ut etter kl. 21. Sistnevnte falt i spesielle omstendigheter, der Listhaug rykket ut for å forsvare seg fra presseoppslag rundt hennes bruk av "monstre".

Listhaug har altså ingen vane for å legge ut ting etter kl. 21 om kvelden, så det var da helt naturlig at hennes utspill om innstillingen i Stortinget kom morgenen etter.

Dersom hun skulle tatt hensyn til at Utøya-filmen gikk på kino, så hadde hun reelt sett ikke hatt noen mulighet til å legge ut dette utspillet før Stortinget stemte over forslaget hun ønsket å påvirke dem om.

Utøya-filmen hadde hatt førpremiere og fått stor dekning uken som ledet opp til innstillingen i Stortinget, og Helgheims uttalelse. En kunne ha kommet med samme anklage før og etter premieredatoen, og dermed gjort det umulig for Listhaug å komme med dette utspillet uten å pådra seg denne anklagen.

Listhaug kunne ha beklaget at tidspunktet kunne oppfattes slik Arbeiderpartiet ønsket å fremstille det som, men om vi kjenner noe om Listhaug, så er det at hun ikke beklager noe på andres premisser, hvis det ikke var slik hun mente det. Det er i og for seg en annen diskusjon.

Det ønskede oppgjøret med 22. juli

På radioen spurte en fra NRK om ikke Støre drev med akkurat det samme de anklagde Listhaug for – å spekulativt tillegge henne dårlige motiver – når han anklagde henne for å bevisst legge ut denne meldingen i sammenheng med Utøya-filmen og dermed knytte den til 22. juli.

En gjennomgang av fakta viser at det ikke var noen saklig grunn til å koble 22. juli og Utøya-filmen til Listhaugs innlegg – og at denne koblingen ble startet av Arbeiderpartiets egne PR-folk.

Kommunikasjonsrådgiveren som startet det hele la ut følgende på Facebook noen uker før alt dette skjedde:

Det kan se ut som Arbeiderpartiet endelig fikk en gyllen mulighet til å ta oppgjøret med 22. juli som de hadde ønsket seg, via personen de hater aller mest – Sylvi Listhaug.