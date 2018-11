Trump-partiet gjorde det bedre enn forventet

Gullstandarden i valgprognoser, FiveThirtyEight, spådde ca. ett ekstra mandat til Republikanerne i Senatet, og 36 ekstra mandater til Demokratene i Huset.

I skrivende stund tror valgresultatsalgoritmene til New York Times at Demokratene får et flertall i Representantenes hus (Huset) med 229 mot 206 stemmer, som tilsier et nettotap på 29 mandater for Republikanerne.

Samme algoritmer tror per nå at Demokratene taper 2 mandater i Senatet, med et republikansk flertall på 53 mot 47 stemmer.

For å sette dette litt i historisk perspektiv, ved en presidents første mellomvalg (altså 2 år inn i sin første periode) der presidentens parti hadde flertall i begge kamre:

I 2010 mistet Obama 63 mandater i Huset og 6 i Senatet; i 1994 mistet Bill Clinton 54 mandater i Huset og 9 i Senatet; i 1978 mistet Jimmy Carter 15 i Huset og 2 i Senatet.

Det finnes en uskreven regel i amerikansk politikk: en president kommer til å tape terreng i både Huset og Senatet ved sitt første mellomvalg.

Av de siste 18 presidentene før Trump (altså siden 1910), har 16 (89 prosent) tapt mandater i Huset ved sitt første mellomvalg, og 12 (67 prosent) har tapt mandater i Senatet.

Bare 4 av 18 har økt antall mandater i Senatet ved sitt første mellomvalg: Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, Richard Nixon, og George W. Bush.

9 av de 18 har tapt flere mandater i Huset enn Trump ser ut til å tape, som tilsier at Trumps tap i Huset er historisk gjennomsnittlig.

Det er ellers ingenting gjennomsnittlig ved Trumps presidentskap, så det er oppsiktsvekkende at han har gjort det historisk gjennomsnittlig i Huset og historisk bra i Senatet.

Sagt på en annen måte: Trump gjorde det historisk bra ved dette mellomvalget.

Den amerikanske økonomien gjør det svært bra om dagen, og Demokratene måtte forsvare langt fler seter i Senatet ved dette valget enn motparten, men Trump er historisk upopulær ved dette tidspunktet i sin tid som president, og han har fått så ørene flagrer av pressen konstant i mange år.

En kan muligens ane en viss «Kavanaugh-effekt» ved senatvalgene, et resultat av misnøye med Demokratenes oppførsel i senathøringene av høyesterettsdommer Brett Kavanaugh blant velgere i republikansk-vridde delstater. Det kan ha bidratt til at uvanlig mange republikanere gikk for å stemme denne gangen, sammenlignet med det man hadde vanligvis forventet ved et slikt mellomvalg.

Valgdeltagelsen sies å være den største for et mellomvalg siden 2002, noe pressen konstant sier vil være en stor fordel for Demokratene, men heller ikke det ser ut til å stemme denne gangen. Hvis det stemte, så hadde Demokratene vunnet langt flere mandater i Huset, og hadde ikke tapt mandater i Senatet.

Demokratene burde også klart å vinne flere guvernørvalg enn de gjorde, dersom det stemte at økt valgdeltagelse var en særlig fordel for dem.

Andrew Gillum (D) var spådd en valgseier (ca. 75 prosent vinnersjanse i følge FiveThirtyEight) i guvernørvalget i Florida, men tapte likevel med ca. 1 prosent av stemmene. Dette var et av valgene Demokratene var mest gira på å vinne, da Gillum hadde blitt den første svarte guvernøren i Floridas historie.

Beto O'Rourke – som norsk presse i likhet med demokratene i amerikansk presse la sin elsk på – gjorde det litt bedre enn spådd i senatvalget i Texas, men tapte likevel til Ted Cruz med ca. 3 prosent av stemmene.

Siste nytt fra NRK om senatvalget i Texas var:

Ønsketenkningen slo ikke til. Trump og Republikanerne gjorde det stort sett bedre enn forventet, og Trump gjør det relativt bra ved dette mellomvalget historisk sett.

Lyden du burde høre nå er alarmklokker som melder om at dette tyder på at Trump får en større sannsynlighet for å vinne gjenvalg i 2020.