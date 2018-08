Altfor mange gambler med høy boliggjeld

Om kort tid vil Norges Bank etter alt å dømme sette opp styringsrenten, og banken venter at denne vil øke til 2,5 prosent i løpet av de neste årene.

Det betyr at en renteoppgang rykker nærmere også for boliglånskundene. Å se for seg boligrenter på 5-6 prosent om noen år, er slett ikke utenkelig.

Derfor er det underlig og skremmende at mens boliglånene fortsetter å stige, så er det stadig færre som velger å binde renten.

- Jeg forstår ikke hvorfor ikke flere binder renten, sier personlig økonomi-ekspert Hallgeir Kvadsheim til NRK Radio.

Kvadsheim har helt rett. Det er uforståelig at ikke flere tar regningen og betaler litt dyrere for lånet nå, i bytte mot å kunne sove trygt de neste fem til ti årene med fastrente.

Jeg mener at bankene heller enn å ha strenge krav om hvor mange ganger inntekten de kan låne ut, burde ha muligheten til å stille krav om rentebinding.

Så vil mange innvende at fastrente normalt ikke lønner seg, og det har jo vært riktig historisk. Men det lønner seg normalt ikke å forsikre huset mot brann heller. Det er en kostnad man tar på seg for sikkerhets skyld.

Det underlige er at så godt som alle brannforsikrer boligen sin, selv om det er svært lite sannsynlig at det blir brann. Samtidig er det altså bare en forsvinnende liten andel - rundt fire prosent - som binder renten. Og en renteoppgang er vesentlig mer sannsynlig enn en brann.

Også Norges Bank synes det er rart, og skriver i sin ferske utlånsrapport at "..etterspørselen etter fastrentelån økte betydelig mindre enn ventet".

Undersøkelsen viser at husholdningenes lån økte vesentlig i siste kvartal, og at det bare er noen få kvartaler de ti siste årene som har sterkere lånevekst. Sannsynligvis er årsaken at folk har fått tilbake troen på økende boligpriser.

Tall fra Finansportalen viser at de beste flytende boliglånene nå ligger på 2,1 prosent effektiv rente. Binder du renten på fem år, må du betale en "forsikring" på 0,8 prosent. Og binder du den på ti år, vil lånet ha en rente på 3,3 prosent.

En del av forskjellen vil bli spist opp neste gang Norges Bank øker styringsrenten, men det er godt mulig at det aldri vil lønne seg. Like lite som brannforsikring.

Hva mener du? Er det lurt å binde renten, eller er det best å ta sjansen på å ha flytende rente på lånet?