Apple-eiere krever bedre iPhone-foreldrekontroll

To aksjonærer som eier Apple-aksjer for rundt 15 milliarder kroner slår alarm, og krever at selskapet gir foreldre bedre kontroll over barnas mobilbruk.

- Det er ingen hemmelighet at sosiale medienettsteder og apper som primært brukes på iPhone og iPad normalt er designet for å bli så avhengighetsskapende og tidsforbrukende som mulig, hevder aksjonærene i det åpne brevet til Apple Inc.

Les brevet her: Åpent brev til Apple Inc.

De to storaksjonærene bruker ferske forskningsrapporter til å advare mot helseskadelige effekter av overdreven mobilbruk:

En fersk studie fra Alberta University viser at et stort flertall av lærere mener at mobiltelefoner og andre digitale hjelpemidler ødelegger elevenes evne til å konsentrere seg på skolen.

En annen studie viser at tenåringer som bruker mer enn fem timer på digitale verktøy har 71 prosent høyere risiko for selvmord.

Overdrevet bruk av mobiltelefon og digitale verktøy øker også sannsynligheten for depresjoner og søvnproblemer.

- I følge en studie fra American Psychological Association av 3.500 foreldre, sier 58 prosent at de er bekymret for effekten sosiale medier har på barnas fysiske og mentale helse (..) og 58 prosent sier at de føler det som om barna er tett koblet til deres telefon eller pad, heter det i brevet.

Det interessante med brevet fra de to store aksjonærene er at de er bekymret for at Apple kan kaste bort aksjonærenes verdier ved ikke å ta disse bekymringene alvorlig. Rådet er å tilby foreldrene bedre muligheter til å styre barnas mobilbruk.

Aksjonærene frykter at Apple tenker for kortsiktig, og ikke tar hensyn til de langsiktige effektene av dårligere helse blant de yngre brukerne - og på litt lengre sikt konsekvensene for samfunnet og økonomien ellers.

- Den gjennomsnittlige amerikanske tenåring som bruker smarttelefon, fikk sin første telefon i ti års-alderen og bruker over 4,5 timer om dagen på den (i tillegg til samtaler og teksting). 78 prosent av tenåringene sjekker telefonen sin minst hver time og 50 prosent oppgir at de er avhengig av telefonen, skriver Apple-aksjonærene.

EN TIME PÅ SPILL: Norske barn bruker en time om dagen på digitale spill, for det meste på smarttelefonen.

Det er ingen grunn til å tro at disse bekymringene bare gjelder amerikanske barn. I snitt bruker norske barn og unge en time hver dag på digitale spill, for det meste på smarttelefonen.

Ungdata viser at nesten fire av ti ungdommer bruker mer enn 2 timer på sosiale medier i døgnet - mens hver fjerde elev i ungdomsskolen og videregående skole er på sosiale medier mer enn tre timer i døgnet.

Selv om ikke alt dette er på mobilen, så er det ingen tvil om at smarttelefonen skaper en form for avhengighet også blant norske ungdommer. Derfor er det et godt innspill til Apple å utvikle verktøy som gir foreldrene bedre kontroll over barnas tidsbruk på mobiltelefonen. Det er trolig lønnsomt både for ungdommene, samfunnet og Apple på lengre sikt.

Selv om forskningen er ny, så er det illevarslende funn som tyder på at overdrevet smarttelefonbruker er helsefarlig. Det er interessant at det er Apples egne aksjonærer som slår alarm.

Hva mener du? Er det viktig at foreldrene tar kontroll over barnas bruk av smarttelefon, eller er dette noe barna kan styre selv?

