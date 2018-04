Arbeiderpartiet blir spist opp fra venstre side

Mens Arbeiderpartiet driver på opprørt hav, spiser venstresiden stadig små jafs av partiet. Bare den siste målingen viser at Rødt har stjålet 35.000 stemmer fra Jonas Gahr Støres parti.

- Et sterkt Rødt er ingen ønskesituasjon for Ap. Når Rødt mobiliserer og gjør det så bemerkelsesverdig godt, får vi en ganske fragmentert koalisjon bestående av ulike partier på rødgrønn side, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til ANB.

Eller som det heter i første setning i Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske manifest: «Et spøkelse er på ferde i Europa - kommunismens spøkelse».

Men som alle andre spøkelseshistorier er det lett å bli skremt uten grunn. Foreløpig er det bare en av tyve velgere som støtter Bjørnar Moxnes. Det er altså ikke et folkekrav bak Rødts alternativ, som ifølge arbeidsprogrammet «er en miljøvennlig sosialistisk økonomi ...».

Partiprogrammet har mange punkter som vil engasjere:

Norge skal ta imot minst 20.000 kvoteflyktninger årlig

Det samlede skattenivået skal økes, og arveavgiften skal tilbake.

Selskapsskatten skal økes til minst 27 prosent.

De samme trygderettighetene som gjelder for nordmenn skal gjelde for flyktninger og innvandrere, uavhengig av botid.

EØS-avtalen skal sies opp

Rødt er imot søndagsåpne butikker, og vil stenge hagesentre på søndagene.



Det er altså foreløpig liten oppslutning i befolkningen om Rødts politikk, heldigvis. Den største trusselen for Rødts fremgang er at velgerne forstår at partiet ikke bare består av en smilende Bjørnar Moxnes, men også en ytterliggående politikk.

Partiprogrammet inneholder et vell av forslag til å øke offentlige utgifter, og omtrent like mange forslag som vil begrense veksten i privat næringsliv.

Rødts og SVs fremgang er først og fremst interessant fordi det viser en stor maktforskyvning på venstresiden, der de ytterliggående vinner terreng. Hvis den siste målingen hadde vært valgresultat, ville Rødt fått åtte representanter på Stortinget.

Problemet for Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre er at Rødts nye stortingsrepresentanter ikke kommer fra de borgerlige, men fra de rødgrønne. Venstresiden blir altså mer venstrevridd.

Pollofpolls, som analyserer gjennomsnittet av meningsmålingene, har underliggende tall som viser at rundt 50.000 velgere har gått fra Arbeiderpartiet til de to venstrepartiene, og at Bjørnar Moxnes er Jonas Gahr Støres største konkurrent.

De tre borgerlige regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti klarer seg rimelig bra, for velgervandringene er på venstresiden. I Oslo er det mye som tyder på at SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne nå er sterkere enn Arbeiderpartiet.

Hvis styrkeforholdet blir slik foran valget, blir det spennende å se hvilken felles politikk venstresiden blir enige om - i saker som bompenger, skattepolitikk, private helse- og omsorgstjenester og kampen mot private biler.

Bakteppet som nå bekreftet fra måling til måling gjør det utfordrende for Arbeiderpartiet å demme opp for lekkasjer til borgerlig side og til venstre samtidig.

For Bjørnar Moxnes og Rødt er gode galluptall en oppmuntring, og underlagstallene tyder på at det er høy lojalitet blant velgerne. Sånn sett bygger Rødt et grunnfjell, men det er små tall - og vinden kan fort snu.

Mye viktigere er at Arbeiderpartiet fortsatt er et spøkelseshus med gjennomtrekk.

