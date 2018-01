Arbeiderpartiet halvert under Jonas Gahr Støre

Den ferske meningsmålingen som Norstat har utført for NRK gir Arbeiderpartiet en oppslutning på 20,1 prosent - ned 5,7 prosentpoeng fra forrige måned.

Dersom gallupen er representativ, betyr det at nær 315.000 velgere har forlatt Arbeiderpartiet etter det elendige valget i september.

- Arbeiderpartiet er i fritt fall til et krisenivå på denne enkeltmålingen, er oppsummeringen fra NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

Målingen er tatt opp i kriseuken mellom de to sentralstyremøtene som behandlet varslersakene mot Trond Giske. Det har selvsagt påvirket tallene negativt, men nedgangstrenden har vart mye lenger.

Krise-måling for Støre og Tajik: Ap ville gjort sitt dårligste valg på 94 år Det er en tilbakegang på 5,7 prosentpoeng fra NRKs forrige måling i desember, og ned 7,3 fra valgresultatet i september - som var Aps nest verste i moderne tid. Om dagens måling var et valgresultat ville det vært Aps dårligste valg siden 1924.

På NRKs målinger nådde partiet toppen på 42,8 prosent i desember 2014, men derfra har pilene stort sett pekt nedover. Med feilmarginen som ligger i Norstats måling anslår meningsmålerne at partiets reelle oppslutning nå ligger et sted mellom 17 og 23 prosent.

De som tror at partiets problemer er over ved at nestleder Trond Giske har trukket seg, tar åpenbart feil. Arbeiderpartiets problemer stikker mye dypere.

Oppslutningen om Arbeiderpartiet i fagbevegelsen har falt, og velgerundersøkelsen viser at partiet har mistet det såkalte sakseierskapet til problemer velgerne er mest opptatt av.

Etter Trond Giskes fratreden, er det partileder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik som må forsøke å snu skuta. Problemet er at Jonas Gahr Støre selv lanserte det famøse forslaget om å øke skattene med 15 milliarder kroner - mens nestlederen ledet programarbeidet (som altså ikke slo an hos velgerne).

Den erfarne politiske journalisten, redaktøren og kommentatoren Arne O. Holm forutså målinger ned mot 20 prosent, og beskriver partiets problemer slik på Nordnorsk debatt: - Krisa i Arbeiderpartiet verken begynte eller slutter med anklagene mot partiets nestleder. Det handler dypest sett om et parti så visjonsløst at velgerne ved siste valg foretrakk Siv Jensen foran Jonas Gahr Støre.

Den gamle ledertrioen hadde en forankring i distriktene og i LO som glipper ved at Trond Giske fratrer, uten at det hentes inn en erstatning. Både Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik fremstår som mer akademiske enn jordnære, og det blir en krevende oppgave å få tilbake appellen blant vanlige folk og velgerne.

Arne O. Holm, som nå er redaktør for High North News i Bodø, skriver at «Arbeiderpartiet for tida er uten evne til å vise velgerne en alternativ vei inn i framtida».

Det problemet forsvinner ikke selv om man nå har fått fjernet partiets nestleder.

Hva mener du? Tror du dette var bunnpunktet for Arbeiderpartiet, eller vil oppslutningen falle videre?

