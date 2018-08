Årets SAS-sommer er en regelrett skandale

To ganger i forrige uke ble jeg invitert til en debatt hos NRK for å diskutere med SAS. Begge gangene ble debattene avlyst fordi SAS ikke ønsket å stille.

Bakgrunnen er et forslag om at SAS og andre flyselskaper bør straffes økonomisk for rotet de har gitt tusenvis av familier i sommer.

Årets trafikkavvikling med SAS er en regelrett skandale. Antall kanselleringer kryper opp mot 1.000 flyavganger. Regn med 200 passasjerer i snitt, og det er snakk om 200.000 personer som er rammet av SAS-rotet.

Den dagen flyselskapene må betale erstatningen automatisk til alle blir det trolig slutt på det som nærmer seg ren svindel, nemlig å selge flybilletter til avganger det er svært lite sannsynlig at man vil komme til å fly!

For mange er det snakk om en dominorekke som faller fordi SAS ikke leverer. Leiebilen forsvinner, man rekker ikke neste fly, og i verste fall blir hele ferien spolert. Alt dette fordi SAS ikke har klart det fundamentale - nemlig å ha folk til å fly flyene.

Og de er ikke alene: Både Ryanair og Norwegian har hatt sesonger med massive innstillinger, og det gjaldt også Widerøe. Men i år er det altså SAS som ser ut til å være «verstingen».

Det er åpenbart mer lønnsomt for SAS å ta sjansen på at bemanningen vil løse seg, og la de håpløse avgangene stå i programmet - i stedet for å satse på det trygge og bare tilby de flyavgangene man er sikre på å gjennomføre.

Vi så det samme med Norwegian i fjor. For norske lovgivere og forbrukermyndigheter må svaret være å gjøre det mindre lønnsomt for selskapene å selge billetter til avganger de sannsynligvis vil innstille.

En mulig løsning er at SAS pålegges automatisk å utbetale erstatningene passasjerene har krav på ved lange forsinkelser eller kanselleringer. I mange tilfeller er det du har krav på ren matematikk/automatikk - og da kunne utbetalingen også gått av seg selv.

DETEKTIVARBEID: Skal du finne ut hva du har krav på, må du finne en lenke som står med hvitt på lys grå bakgrunn på forsiden.

Du skal nemlig lete lenge og vel på SAS sine hjemmesider før du oppdager at du ikke bare har rett på hotell og annen transport, men at du også kan ha krav på inntil 6.000 kroner ved lange forsikelser.

På forsiden ligger budskapet med hvitt på lys grått, så må du gjennom to mellomsider på engelsk, før nøkkelordene «Find more information on your rights in our folder EU261/2004...» dukker opp.

Spar deg for letingen: Her er det du har krav på

Men ennå er det et stykke til pengene står på konto. Du må nemlig gjennom en byråkratisk mølle hvor du fremmer ditt krav skriftlig etc.

I helgen spilte Oslo-laget KFUM bortekamp mot Vidar i Stavanger på lørdag ettermiddag. Hjemreisen var bestilt i april, og gikk med siste SAS-fly lørdag kveld. Flyet ble kansellert i siste omgang - nøyaktig som lørdagen før.

Og i begge tilfeller måtte 20-25 personer overnatte på flyplasshotell på Sola, og reise hjem med henholdvis tog og buss dagen etterpå. «Mannskapsmangel», var svaret fra SAS.

Et eller annet sted i SAS sitter en person og prioriterer hvilke fly som får mannskap, og hvilke avganger som skal kanselleres. Det er nærliggende å spekulere i at SAS-flyet fra Stavanger til Oslo lørdag kveld ikke er en gullgruve, og at det følgelig er en billig avgang for SAS å kansellere.

For flyselskapene blir innstillinger spesielt billig hvis ikke passasjerene kjenner sine rettigheter og fremmer sine økonomiske krav. Ikke nok med at de har rett på hotell og/eller alternativ transport - de har også rett på mat og drikke. I tillegg kommer kompensasjonen på 250 euro, eller nær 2.500 kroner per person.

Dessverre er det bare en brøkdel av passasjerene som fremmer sine krav.

Hva mener du? Har din tillit til SAS svekket seg i løpet av sommeren, eller mener du at kanselleringer er noe man bare må forvente?