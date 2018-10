Børsfallet skremmer investorer verden over

Frykt for rentehevinger setter nervene i helspenn, og USAs president Donald Trump er lite fornøyd med sin egen sentralbank: - De må være gale, var hans reaksjon på varsler om fremtidige rentehevelser.

Da Oslo børs åpnet ved ni-tiden, falt aksjene med nesten fire prosent, før de stabiliserte seg på et fall på rundt to prosent. Dette kommer i tillegg til et børsfall som startet på slutten av dagen før.

New York Stock Exchange stengte i går kveld med et fall på 3,2 prosent, mens den mer teknologidominerte Nasdaq-børsen falt 4,1 prosent.

Som vanlig er det vekstselskaper med høye kurser basert på fremtidig forventing som straffes hardest når investorene frykter renteøkninger.

■ Amazon falt 6,2 prosent.

■ Apple falt 4,6 prosent.

■ Microsoft falt 5,4 prosent.

For aksjonærene var gårsdagens tall blodig i en rekke av de mest kjente og største techselskapene. Netflix, Google og Facebook - alle fikk fall som påførte aksjonærene milliarder av kroner i verdifall.

TAPERLISTEN: Blant de største selskapene på Nasdaq var det rødt over hele linjen i går.

Børsfallet har smittet over til Asia i natt, der både Tokyo, Hongkong og Shanghai har kraftige fall på mellom tre og fire prosent. Og i morgentimene i dag er det klart at også de europeiske børsene vil starte med et fall - riktignok er de noe mindre (ligger på rundt to prosent.

STERK OPPGANG: Den viktigste indeksen på Wall STreet har hatt nesten sammenhengende oppgang de siste årene.

Følgelig har de fleste investorene grunn til å frykte at også Oslo børs vil skrive børskursene med rødt i dag.

Faktisk begynte kursene å falle allerede i ettermiddag når markedet i New York startet. Etter en relativt rolig børsdag frem til 14-tiden startet fallet. Men fortsatt har norske investorerer og aksjesparere i gjennomsnitt en verdistigning på 12,3 prosent til nå i år.

ETTERMIDDAGSFALL: Børsen gikk sidelengst frem til kursene begynte å falle i 14-tiden.

På kort sikt er det naturlig at aksjemarkedene faller hvis investorene frykter og tror at rentene skal opp.

Årsaken er todelt:

For det første betyr renteuro at det kommer større prisendringer i obligasjonsmarkedet, noe som gjør det mer attraktivt for spekulanter.

I neste omgang er det mer lønnsomt å ha pengene utlånt enn i aksjer. Også det gjør at milliarder av kroner flyttes fra aksjemarkedene og inn i rentemarkedet.

Dessuten kan økt rente gi lavere vekst og lavere fremtidige overskudd i spesielt vekstselskapene, der overskuddene ligger langt frem i tid.

Legger man til at investorene begynner å få høydeskrekk etter den langvarige og kraftige kursoppgangen, så er det duket for børsfall også i Norge. Spørsmålet er hvor lenge fallet varer og hvor dypt det blir.

Hva tror du? Er dette startet på et kraftig fall, eller er det en kortsiktig reaksjon?