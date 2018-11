Bruker 4,5 millioner på å flytte på direktør

Etter lang tid konflikt mellom skoledirektøren og skolebyråden endte saken i dag med at Astrid Søgnen fratrer som stilling som utdanningsdirektør.

- Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Osloskolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, sier Søgnen.

I klassisk kommunal stil ender saken med at Astrid Søgnen går over i en annen stilling. Hva den innebærer er foreløpig uklart, bortsett fra at Søgnen uttaler at hun «er litteraturviter og vil bidra på kulturområdet i kommunen».

Rent praktisk betyr det at hun beholder lønnen på anslagsvis 1,5 millioner kroner i året fra i dag og de tre årene frem til hun fyller 70 år. Det er ikke så urimelig tatt i betraktning at det ikke finnes noen saklige grunner for å si henne opp.

I de 18 årene som utdanningsdirektøren har vært skolesjef i Oslo har Osloskolen gjort det best i nasjonale prøver gang på gang, til tross for at byen har vesentlig større utfordringer med integrering enn andre byer i landet.

Høyre mener at avsettelsen er politisk, og antyder at det er et ønske fra SV-byråden om en annen politisk kurs for Osloskolen. Det som i hvertfall er klart er at det har vært store personlige motsetninger mellom utdanningsdirektør Astrid Søgnen og SV-byråd Inga Marte Thorkildsen.

- Astrid Søgnen har gjennom 18 år gjort en viktig jobb som utdanningsdirektør og bidratt sterkt til gode resultater i Osloskolen. Det er jeg takknemlig for, men det er en tid for alt. Både samfunnet og skolen er i endring og det er nå på tide med nye krefter i etaten, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

For kort tid siden kom resultatene fra de nasjonale prøvene, og igjen var Osloskolen best i landet. Det måtte skje så fort at man ikke har tid til å vente på at utdanningsdirektøren blir 70 år og går av med pensjon.

For skattebetalerne betyr omplasseringen en regning på nær fem millioner kroner. I tillegg til lønnen skal kommunen betale Astrid Søgnens advokatkostnader på inntil 400.000 kroner.

Det er sikkert en del skoler som kunne hatt stor glede av de fem millionene.

