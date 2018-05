Bruker samme metode som Donald Trump

Det er en drøy uke til MDGs årsmøte, og det markerer et veiskille. Partiet fyller 30 år, og den nasjonale talspersonen gjennom en årrekke - Rasmus Hansson - er på vei ut.

Forrige fredag kom to nye partimålinger, som begge gir Miljøpartiet De Grønne 3,0 prosents oppslutning. Det er litt dårligere enn det svake valgresultatet, og bekrefter inntrykket av at luften har gått litt ut av den grønne ballongen.

Partiet gjorde en svak valgkamp og et dårlig valgresultat, og i den interne evalueringen heter det at man ønsket å profilere seg på næringsliv, livskvalitet og mat - men at forsøkene på å løfte sakene «var ikke særlig vellykkede...», ifølge sekretariatets årsmelding.

De mest synlige var Rasmus Hansson og Une Bastholm, mener sekretariatet, og trekker frem et midtsjikt med blant andre Eivind Trædal og Per Espen Stoknes - samt Lan Marie Berg, som var en av de mest synlige profilene.

Det illustrerer et annet fenomen: I motsetning til de andre partiene på Stortinget har ikke MDG lenger noen partileder som «eier» partiet.

Derimot mener MDG at de lyktes godt på sosiale medier, viser til såkalte «dark posts» på Facebook og sier at samarbeidet de hadde med kommunikasjonsbyrået OMG var «en avgjørende faktor». Partiet brukte altså Facebooks algoritmer til å skreddersy budskap mot utvalgte personer «under radaren» - og betale Facebook for jobben.

Det fremgår også at den kjente medierådgiveren Ida Aalen har bidratt med gratis konsulenttjenester verdsatt til 132.000 kroner.

- Vi brukte så godt som hele annonsebudsjettet for valgkampen i sosiale medier. Dette gjorde at vi kunne målrette skreddersydde budskap til spesifikke målgrupper. Den gruppen vi hadde aller best uttelling hos, var målgruppen «Dyrevernere», heter det.

BETALTE FACEBOOK: Grafikken viser at Miljøpartiet De Grønne betalte Facebook for å levere skreddersydde budskap til utvalgte enkeltpersoner.

I klartekst: Såkalte «dark posts» er oppdateringer som ikke vises offentlige på egne Facebook-sider, men som spres sosialt til folk man antar kan påvirkes. Altså langt på vei de samme teknikkene som Donald Trump brukte for å vinne presidentvalget i USA.

Når Miljøpartiet De Grønne velger å kjøpe seg styrt oppmerksomhet på sosiale medier, så er det også et tegn på at luften har gått litt ut av ballongen i vanlige medier.

Medlemsutviklingen nådde toppen i 2015 (da de dannet det rødgrønne byrådet i Oslo), mens antallet siden har falt.

Helt svart er det ikke, siden antallet betalende medlemmer økte i 2017. - Tilbakegangen skyldes hovedsaklig et dårlig år i 2016 hvor vi opplevde en stor netto tilbakegang i medlemstallene, står det i beretningen.

FALL I MEDLEMMER: Miljøpartiet De Grønne nådde toppen i 2015 i offisielle medlemmer.

Hovedinntrykket er at MDG sliter med å komme på offensiven i det allmenne nyhetsbildet. På landsmøtet skal man behandle fem resolusjonsforslag for å lage ny politikk:

Staten skal selge rusmidler som i dag er illegale for å knekke det illegale markedet.

MDG vil åpne for assistert befruktning til enslige kvinner og gjøre adopsjon lettere for enslige kvinner og menn.

MDG vil elektrifisere Rørosbanen, med hydrogen- eller batteridrevne tog.

Verne naturen ved blant annet å etablere flere nasjonalparker med totalforbud mot jakt, inkludert jakt på rovdyr.



Politisk handling mot #metoo - blant annet ved å styrke seksualundervisningen til gutter med vekt på seksuell grensesetting.

Blant resolusjonsforslagene som ikke nådde opp til diskusjon på landsmøtet var nullvekstmål for flytrafikken og å skape 150.000 grønne arbeidsplasser. Dette er interessant fordi det viser hva MDG ønsker å ha oppmerksomhet på ved landsmøtet.

Det mest spennende personvalget er valg av nasjonal mannlig talsperson. Som kvinnelig talsperson blir Une Bastholm etter alt å dømme gjenvalgt.

KAMPVOTERING: En av disse blir nasjonal mannlig talsperson.

Som mannlig talsperson innstiller valgkomiteen på Arild Hermstad (51), som tidligere var leder for Fremtiden i våre hender og som har vært rådgiver for stortingsgruppen.

Men det blir kampvotering mot Farid Shariati (31), innvandrer fra Iran via Sverige - og bosatt i Vadsø og representant for MDG Finnmark.

Inntrykket fra sakspapirene er at det blir et litt grått landsmøte uten de store nyhetene som kan skape nasjonal oppmerksomhet. Men hva gjør det så lenge man kan kjøpe seg oppmerksomhet på Facebook?

Hva mener du? Er luften gått litt ut av Mijøpartiet De Grønne, eller er det et mer modent parti som har gått fra protestbevegelse til en mer stabil drift?