Dødt løp i dramatisk svensk valg

Det er bare uker igjen til svenskene skal velge ny nasjonalforsamling og statsminister. Den borgerlige alliansen og de rødgrønne ligger helt jevnt på gallupene fordi ingen av dem vil snakke med Sverigedemokratene.

Etter alt å dømme vil valget ende med rundt 40 prosent hver bak statsministerkandidatene Stefan Löfven (Sosialdemokratene) og Ulv Kristersson (Moderaterna). Ingen av dem er i nærheten av flertall bak sin allianse.

Jokeren blir Jimmy Åkesson fra Sverigedemokratene, som fort kan passere 20 prosent. Det er ikke helt urealistisk at det innvandringskritiske høyrepartiet kan bli Sveriges største parti etter valget.

Valget er enkelt, men vanskelig: Snakker de borgerlige med Jimmy Åkesson får de klart flertall og statsministeren. Gjør de det ikke, kan alt skje.

STATSMINISTERKANDIDAT: Ulf Kristersson fra Moderaterna kan få rundt 40 prosent av stemmene bak den borgerlige alliansen.



I finansmarkedene er det stor bekymring foran valget. Den kjente svenske investoren Erik Penser har dumpet svenske aksjer og solgt seg ut av svenske kroner i frykt for et rotete valg.

- Har markedet en grunn til å være bekymret og urolig foran dette valget, spør Erik Pensers investeringssjef, Jonas Thulin, ifølge Bloomberg. - Vår konklusjon er ja, det har det.

SVAK SVENSK KRONE: Etter kraftig kursfall ligger svenskekronen nå rundt 92 norske øre.

- Vårt naive håp er at partiene nå starter å diskutere regjeringsalternativer for å roe dette ned. Men sannsynligheten for at det skal skje, er ganske liten. Så langt er diskusjonene mer farget av populisme, mener Jonas Thulin.

Innvandring og integrering er den mest betente saken i svensk politikk, og emnet ble enda mer aktuelt etter at 100 biler nylig ble satt i brann. Daglig kommer medlinger om gjengvold og uroligheter i bydeler med høy andel innvandrere i Stockholm, Malmø og Gøteborg.

Sverigedemokratene har sterk oppslutning fordi partiet lenge har vært mest innvandringskritisk, og de andre partienes strategi er å behandle partiet som spedalske. I den ferske partilederdebatten forsøkte de andre å neglisjere Jimmy Åkesson, men det lyktes ikke spesielt godt.

Den konservative alliansens leder, Ulf Kristersson, mener at skytedramaer og bilbranner har gjort at mange svensker har mistet troen på staten, og mener problemene er like store som ved finanskrisen på 1990-tallet. Han mener at Sverige betaler prisen for 20 år med «veldig mislykket integreringspolitikk».

- Det er vanskelig fordi det denne gangen ikke handler om økonomi eller penger. Troen på at de politiske partiene skal ta hånd om problemene er lavere enn på 90-tallet, sier han i et intervju med Financial Times (bak betalingsmur).

Foreløpig ligger den svenske statsministeren Stefan Löfven an til å gjøre et katastrofevalg, der 20-25 prosent av velgerne fra valget i 2014 er forsvunnet. Sverigedemokratene ligger an til å klatre med minst 50 prosent fra forrige valg.

Det eneste som ser sikkert ut, er at valget vil gi en kaotisk situasjon så lenge jokeren Jimmy Åkesson behandles som en spedalsk. Og det vil trolig øke svenskenes mistro til at politikerne kan gjøre noe med problemene de leser om hver eneste dag.

