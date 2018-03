Derfor vil ikke KrF felle Solberg-regjeringen

Det er tre grunner til at Kristelig Folkeparti neppe vil stemme for mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug:

Et flertall av velgerne ønsker en borgerlig regjering, og Erna Solberg knuser Jonas Gahr Støre i statsministermålinger.



En ufølsom Facebook-melding som atpåtil er slettet og beklaget er ikke grunn god nok får å sende landet ut i regjeringskrise.



Hvis KrF feller den borgerlige regjeringen, blir det opprør internt. Og partiet mister i praksis sin vippeposisjon.



Etter over en ukes diskusjon om Facebook-meldingen til Sylvi Listhaug er det på tide å ta saken ned på jorden. Meldingen har fått berettighet kritikk fordi justisministeren tillegger Arbeiderpartiet meninger partiet ikke har.

Men koblingen til Utøya er tynn, og det blir like usaklig å tillegge Sylvi Listhaug meninger hun ikke har.

Det saklige - og udiskutable - grunnlaget for å vedta mistillit mot justisministeren er altså at hun hevdet at Arbeiderpartiet verdsetter terroristers rettssikkerhet høyere enn samfunnets sikkerhet.

Det er en grov og udokumentert påstand, som med rette er beklaget.

Men derfra til å vedta mistillit mot en statsråd og felle regjeringen er et langt stykke. Dersom det skulle bli utfallet, blir det et bunnivå i norsk politisk historie i mangel på alvorlighet bak et mistillitsforslag.

Norsk politisk historie er kjent for styringsevne og stabile regjeringer, der mistillit ikke er noe man tyr til i utrengsmål. En regjeringskrise på bakgrunn av en Facebook-melding vil fremstå som historisk uansvarlig og åpne for politikerforakt.

Spørsmålet Kristelig Folkeparti må stille seg, er om partiet vil stemme for et mistillitsforslag fra Rødt. Og i neste omgang åpne døren for en regjering med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre som statsminister i en allianse med Senterpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne.

Å tro at Høyre og statsminister Erna Solberg vil ønske å regjere videre med en mindretallsregjering av Høyre, Venstre og KrF etter en slik sak, er ren ønsketenkning.

Dersom den borgerlige regjeringen faller på dette grunnlaget, er det meget langt frem til en ny borgerlig regjering der Fremskrittspartiet deltar. Og Kristelig Folkepartis vippeposisjon vil være tapt for lang tid. Parti-taktisk fremstår det som selvmord å felle regjeringen Solberg på et så tynt grunnlag.

Selv om Arbeiderpartiet gjør gode miner til slett spill, så ønsker neppe det skadeskutte partiet å overta regjeringsmakt nå. Tvert imot er det sannsynlig at opposisjonen er godt fornøyd med den forrige uken.

Man har ydmyket Sylvi Listhaug, og påført statsminister Erna Solberg et nederlag. Og saken har utvilsomt tæret på det det borgerlige samarbeidet. Så lenge Sylvi Listhaug er justisminister, vil det være fjernt for Kristelig Folkeparti å ønske seg inn i regjeringen.

Ved å stemme for kritikk - men imot mistillit - vil Kristelig Folkeparti markere sin holdning til Sylvi Listhaugs retorikk og sin støtte til ansvarlighet og normale spilleregler i politikken - uten å krisemaksimere og sende landet ut i en regjeringskrise.

Slik vil KrF-leder Knut Arild Hareide fremstå som en ansvarlig, men verdibasert, politiker.

Derfor er det lite sannsynlig at Kristelig Folkeparti vil bidra til regjeringsskifte.

Hva tror du? Vil Kristelig Folkeparti felle regjeringen, eller er det storm i et vannglass?