Det er ikke kriminelt å leie hytte av milliardær

For andre gang må finansminister Siv Jensen svare på spørsmål i Stortinget om sin hytteleie. Først ut var SV, men nå er det Rødts Bjørnar Moxnes som er på ballen:

- Hva gjorde finansministeren konkret for å kunne slå fast at prisen for leie av hytte tilsvarte markedsmessige vilkår, ble prisnivået på sjøhytter av liknende standard og beliggenhet undersøkt, og har statsråden vurdert å si opp leieforholdet for å få ro i saken?, er spørsmålet han har stilt.

Forrige gang svarte Siv Jensen utfyllende, før hun konkluderte: - Jeg har vært opptatt av å opptre ryddig og korrekt, og jeg har hele tiden ansett dette som en ordinær, privat leieavtale inngått på markedsmessige vilkår.

Det sentrale spørsmålet er om Frp-politikeren har fått en vennetjeneste av milliardæren som er egnet til «å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger», som det heter i Statsansatteloven.

Eller på godt norsk: Har Siv Jensen fått en økonomisk gave som i neste omgang påvirker henne til å særbehandle Johan H. Andresen?

Leser man Dagens Næringslivs artikler, skulle man nesten tro at det nærmer seg et kriminelt forhold. Avisen har skrevet at Siv Jensen kan ha fått en rabatt på fire millioner kroner i en tiårs-periode. Det ville i så fall vært uhyre tvilsomt både etisk, skattemessig og juridisk.

Men la oss se på regnestykket:

■ Hytta er på 49 kvadratmeter og med svært enkel standard.

■ Du må bruke båt for å komme til hytta, som ligger i Oslofjorden.

■ Vann og kloakk er vinterstengt og lite innbydende for kaldt vær.

■ Siv Jensen er ansvarlig for både indre og ytre vedlikehold.

■ Og hun har lagt inn en betydelig egeninnsats for å sette hytta i stand.

Det finnes ingen markedspris i et slikt tilfelle.

Siv Jensen takket ja til å betale 40.000 kroner i året, som tilsvarer 10.000 kroner i uken hvis man eksempelvis kun bruker hytten i juli.

HEVDER MILLIONRABATT: Dagens Næringsliv skriver at Siv Jensen betaler opptil flere millioner mindre enn markedspris.

Dagens Næringsliv har ganget ukeprisen opp til 52 uker, og fått en astronomisk sum.

- Finansministeren betaler opptil flere millioner kroner mindre enn markedspris, hevder avisen, og legger til lengre nede i saken at hun kan «ha fått en rabatt sammenlignet med markedspris på rundt fire millioner kroner».

La oss ta en reality check: Hvis Siv Jensen har fått en rabatt på fire millioner kroner, skulle hun altså betalt 450.000 kroner i leie per år.

Hvis hun hadde vært villig til å betale det, ville hun åpenbart vært uegnet som finansminister. De fleste forstår at man ikke kan gange opp ukeleien for noen sommeruker og regne med at det er «markedspris» for en tiårig leieavtale.

Så hva burde hun betalt?

Det avhenger blant annet av hvilken verdi man skal legge på ytelsene Siv Jensen har gjort. I følge hennes forklaring i Stortinget har hun «pusset opp hytta til enkel standard, herunder lagt veggpanel, malt vegger, tak og vinduer. Jeg har også plassbygget en seng og en sofa».

Hun opplyser også at hun i tillegg til årlig husleie er «ansvarlig for alminnelig forefallende arbeid utendørs. Jeg har også ansvar for ytre og indre vedlikehold i leieperioden».

I tillegg betaler hun altså 40.000 kroner i året, og har bundet seg til en tiårsavtale. Hva som er gjort av kloakk- og vanninvesteringer og andre investeringer er irrelevant. Det er Johan H. Andresen som eier hytta - og det er han som får verdistigningen.

Siv Jensen kunne kjøpt en tilsvarende liten hytte hytte i indre Oslofjord for tre-fire millioner kroner, noe som ville gitt henne renteutgifter på 45.000 - 75.000 kroner i året etter skatt. Da ville hun eid hytta og hatt en mulig verdistigning.

For Johan H. Andresen har leienivået knapt noen betydning. Han har funnet en stabil leietaker han stoler på, og det er sikkert litt stas å få finansministeren (i hvertfall inntil KrF har bestemt seg) som leietaker.

Det foreligger ikke markedspriser, men megleren Dagens Næringsliv har snakket med antar at rundt 10.000 kroner i uken er rimelig. Legger man til grunn et normalt bruksmønster på tre-fire uker i ferien og endel helger, og tar egeninnsatsen i betraktning, så kunne sikkert utleieren fått noen titusen kroner til i året i leie.

Men det eventuelle gaveelementet er usikkert og noen «millionrabatt» er det åpenbart ikke. Og den mulige rabatten er neppe egnet til å påvirke finansminister Siv Jensens tjenestlige handlinger.

Hva mener du? Er 40.000 i året en urimelig lav leie for en enkel sommerhytte? Eller er saken storm i et vannglass?