Elendig kontroll med grov trygdesvindel

Mens milliardutbetalingene bare øker og øker, blir stadig færre anmeldt for trygdesvindel.

Tidligere undersøkelser tyder på at det årlig svindles for rundt åtte milliarder kroner. Til sammenligning ble det i fjor innlevert anmeldelser for 187 millioner kroner - eller 2,3 prosent av mørketallene.

Oddsene for å bli tatt for trygdesvindel nærmer seg altså null, dersom NAVs egne beregninger for mørketall stemmer.

Trygdesvindel er alvorlig fordi samfunnet bruker stadig større midler på stønadsutbetalinger. Bare siden 2009 har de årlige utgiftene økt fra 250 til over 400 milliarder kroner. Dersom ikke adferden har forandret seg, så øker trygdesvindelen også.

NAV-direktør Sigrun Vågeng ser ikke så mørkt på det: - Trygdesvindel er alvorlig kriminalitet og bryter ned tilliten til velferdsordningene. Vi er derfor svært fornøyd med politiet sitt arbeid i våre saker, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågend i en pressemelding.

Rosen til politiet kan fortjent, for de henlegger stadig færre av anmeldelsene fra NAV og nesten alle sakene som kommer til domstolen, ender med dom.

Det er brutalt å si det - men trygdesvindel er en lønnsom kriminalitet hvor du har gode sjanser til å slippe unna.

Det store spørsmålet er hvorfor så få anmeldes, når man vet at det arbeider 125 ansatte i NAV Kontroll, og de årlig får inn rundt 2000 tips fra folk flest om trygdesvindel.

I 2015 ble 1.472 personer anmeldt for trygdesvindel. Året etter falt tallet til 1.166 personer, og i fjor sank antall anmeldelser enda mer til 1.048 personer. I samme periode sank anmeldt beløp fra 303 til 187 millioner.

- Vårt velferdssystem er tillitsbasert, så man må avveie hvor store ressurser som skal brukes til kontrollformål kontra å behandle saker. Vi søker å bli mer presise i vår avdekking av svindelsaker med de ressursene vi blir tildelt, samtidig som mange svindlere blir mer kreative, sier Sverre Lindahl, som er direktør for NAV Kontroll, til Finansavisen.

Proba Samfunnsanalyse anslo i 2013 svindel med fem stønadsordninger: Dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad. Samlet betalte staten den gang over 120 milliarder kroner i året på disse ordningene.

- Vi finner at det trolig svindles med disse ordingene i størrelsesorden fem prosent av utgiftene, heter det i konklusjonen, der svindelen varierte fra 3 til 13 prosent mellom de ulike ordningene. Bare på uførepensjon er anslaget at det svindles for 2,5 milliarder kroner i året - og omtrent like mye på arbeidsavklaringspenger.

De fem undersøkte ordningene summerte seg til 128,3 milliarder kroner i 2013. I årets statsbudsjett - fem år senere - er utbetalingene økt til 136,6 milliarder kroner. Hvis det svindles i samme takt, innebærer det årlig trygdesvindel på 6,8 milliarder kroner bare på disse ordningene.

Men trygdekostnadene er vesentlig større - over 400 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2018.

ÅRLIGE TRYGDEUTGIFTER: I årets statsbudsjett går over 400 milliarder kroner til stønader.

Med anslag for trygdesvindel i bakhodet blir fjorårets «fangst» på 1.048 personer og 187 millioner kroner en dråpe i havet.

