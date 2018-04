En høytlønnet betaler mer skatt enn 400 lavlønte

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski kunne gni seg i hendene over fullklaff på sitt spørsmål til finansminister Siv Jensen.

«Hundre ganger mer i skattekutt for de rikeste» var tittelen som gikk igjen i norske medier, basert på en melding fra NTB.

Poenget er at nordmenn som tjener over 10 millioner kroner i året har fått hundre ganger mer i skattelette enn de som tjente mellom 150.000 og 250.000 kroner.

- Det er dypt usosialt og urettferdig, mener Kari Elisabeth Kaski.

Det som ikke kom frem er at hver av de rundt 1.200 personene som tjener over 10 millioner kroner betaler 408 ganger mer i skatt enn gjennomsnittet for dem som ligger mellom 150.000 og 250.000 kroner.

Det er altså de høytlønte som betaler mest skatt - og det er selvsagt også slik at skatteletter går til folk som faktisk betaler skatt.

HVEM BETALER SKATT: Tabellen viser at de lavlønte i snitt betalte 17.600 kroner i skatt, mens de ekstremt høytlønte betalte nær 7,2 millioner kroner i skatt.

I løpet av perioden 2013 til 2017 har den høytlønte betalt rundt 35 millioner kroner til fellesskapet. I samme tidsrom har en gjennomsnitlig lavtlønnet betalt under 100.000 kroner i skatt.

Hvis vi ser på totalsummene, så var de totale skattelettene på 21,5 milliarder kroner i denne perioden. Som tabellen viser gikk nesten to tredjedeler av de totale skattelettene til dem som tjente mellom 150.000 og 850.000 kroner - altså folk flest.

Måler vi skatteletten opp mot det folk faktisk betalte i skatt i 2013, så har de lavlønte kuttet skatteregningen sin med 14 prosent - mens de høytlønte har fått barbert skatteregningen sin med 4,9 prosent.

Finansdepartementet har også regnet på skatteendringene for 2018. Den tabellen viser at de anslagsvis 1.300 personene som vil tjene over ni millioner kroner i år, i snitt vil betale 6,7 millioner kroner i skatt - eller omtrent like mye som 400 lavlønte.

Hva som er usosialt og urettferdig kommer an på øyet som ser.

