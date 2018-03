Et liberalt fristed - ikke et menighetsblad

På en normalt god dag har Nettavisen rundt 600.000 lesere. Av dem er det mange som har et nært forhold til avisen, og som sender oss tilbakemeldinger om vår redaksjonelle linje.

Det vi oftest får ros for er at vi er et liberalt alternativ, som slipper til orde meninger som ikke er på moten - eller det man kanskje kan karakterisere som «politisk ukorrekte» meninger.

Noen mener vi står langt til høyre, og kaller oss for en Frp-avis. Andre mener at sosialistene gradvis har overtatt avisen. Etter min mening er begge deler feil. Nettavisen skal være et liberalt fristed, men ikke noe menighetsblad.

På samme måte som papiravisene hadde leserinnlegg som redaktørene ikke var enige i - på samme måte har vi gjesteblogger som får si sin frie mening. Noen ganger er jeg enig med en blogger, andre ganger er jeg rykende uenig.

Vårt mål er å åpne for viktige samfunnsdebatter, gjerne fra en alternativ vinkel. For det er når meninger brytes at man finner nye sannheter.

Som bloggene du ser her:

Jeg lever godt med at engasjerte lesere overtolker en enkelt blogg, og tror at den innevarsler en helt ny linje. For det er nettopp bredden i synspunkter som betegner et liberalt fristed.

Det er mer deprimerende at folk som selv er opptatt av å komme til orde, så gjerne vil hindre andre i å si sin mening.

For å gi et ferskt eksempel: I Nettavisen er det lov å kritisere Arbeiderpartiets innvandringspolitikk, men det er også åpning for å advare mot hatefulle ytringer mot partiet.

Vi har hatt mange kritiske reportasjer om prosjektet for bilfritt sentrum i Oslo, og godtar skarp polemikk om politikken. Men vi ønsker ikke hatefulle ytringer og personsjikane. Men svaret på det, er ikke å begrave striden.

Nettavisen har ikke et partipolitisk standpunkt. Våre verdier er å være ærlig, grensesprengende, morsom og åpen. Det er selvsagt idealer vi ikke alltid oppfyller, men verdier vi hver dag strekker oss mot. Vi prøver ikke på annet enn å vise samfunnet slik det er - og ikke slik man skulle ønske det var. Det er forskjellen på journalistikk og propaganda.

Det er eksempelvis ikke tvil om at innvandrere er overrepresentert i kriminalstatistikken, og at også Norge har områder med sosiale problemer. Samtidig er det - heldigvis - langt unna svenske tilstander.

Inntil nylig var Nettavisen eid 50/50 av det danske mediekonsernet Egmont og det norske aviskonsernet Amedia. Ved nyttår fisjonerte vi selskapet, slik at Egmont overtok noen deler - mens Nettavisen ble 100 prosent eid av Amedia.

Straks økte bekymringene - ville Nettavisen nå bli et organ for LO og Arbeiderpartiet, spurte noen.

At spørsmålet i det hele tatt blir stilt, skyldes nok at ikke alle har fulgt like godt med i timen. Det er over to år siden LO solgte seg ut av Amedia. Kjøperen var Sparebankstiftelsen DNB, som ledes av tidligere Høyre-politiker André Støylen.

Men da var allerede den tidligere A-pressen fullstendig forandret gjennom kjøpet og fusjonen med Edda. I dag består konsernet av 63 aviser. Noen av dem er historiske Arbeiderparti-aviser, mens flere av de største er aviser med solide borgerlige tradisjoner.

Uansett: Verken da LO var eier i gamle A-pressen eller med dagens ledelse har Nettavisen fått redaksjonelle føringer. Aldri!

Derimot gir det oss enorm redaksjonell slagkraft å samarbeide med aviser som har 800 journalister og fotografer over hele landet.

Nærheten til hele landet gir oss hver dag korreksjoner og innblikk i hva som rører seg ute blant folk flest. Det er ofte helt andre ting enn det som engasjerer det såkalte kommentariatet i hovedstaden.

Det sies at når en god journalist kommer til Katthult, så begynner det å skje ting i Katthult. Og når vi har journalister og fotografer nesten overalt, så er vi på plass når det skjer dramatiske hendelser.

Når våre lojale lesere er bekymret for retningen, så tar vi det på alvor. Det er krevende å være et liberalt fristed, og det er alltid en fare for at vi feiger ut og blir konvensjonelle. Det kreves mot for å være modig - som da vi valgte å publisere varslene mot tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske.

Da vi publiserte saken, fikk vi mye motbør. Men i ettertid ser vi at varslene vi publiserte også var de varslene som tilslutt felte Aps kronprins. Til nå har over en million lesere lest den saken.

Nå er det påske og tid for ettertanke. Nettavisen ønsker alle leserne våre en fin høytid enten den er på ski til fjells, eller på en uterestaurant med et glass i hånden.

Hvis vi skulle våge å ønske noe i retur, så er det tilbakemeldinger. Si fra tydelig hvis dere mener at vi er på feil kurs - men gi oss også ros hvis dere er fornøyde.

God påske!

