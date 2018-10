Det er all grunn til desperasjon i KrF-ledelsen. Så langt er partiet delt på midten i veivalget mellom å støtte statsminister Erna Solberg eller en ny regjering med Jonas Gahr Støre med støtte fra SV.

Opptellingen av delegater til landsmøtet så langt er dødt løp, med 43 «røde». 42 «blå» og ni på vippen.

Foreløpig er det altså en reell og stor mulighet for at Knut Arild Hareide kan få flertallet mot seg på det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Skulle han vinne frem, er halve partiet mot mot å gå til venstre - inkludert ungdomspartiet og KrF Kvinner - for ikke å snakke om resten av partiledelsen og store deler av stortingsgruppen.

Med 3,6 prosent ligger KrF fortsatt under sperregrensen, og kan risikerer å komme inn på Stortinget i 2021 med et par representanter. Det er vanskelig å se hvordan partiet skal rekke å bytte ut halve velgermassen med en nye og mer venstreorienterte velgere på drøye to år.

Kristelig Folkeparti var et parti under sperregrensen. Nå er partiet i stor fare å bli et splittet parti under sperregrensen.

Internt i partiet går diskusjonene langs disse linjene:

Den ene delen av Kristelig Folkeparti står dypt plantet i det konservative bedehusmiljøet langs kysten, med et tyngdepunkt i frikirker.



Den andre fløyen er statskirkelig og mer venstrevridd, slik også Den norske Kirke og Bisperådet har beveget seg.



Olaug Bollestad representerer den ene fløyen, Hilde Frafjord Johnson den andre.

Og i bakgrunnen anes høy aktivitet fra folk som Kjell Magne Bondevik, som aldri har kommet over konfliktene med Carl I. Hagen.



Det vil være en prestasjon av bibelske dimensjoner hvis Knut Arild Hareide kommer ut av dette med et samlet parti uten varige sår, som i samlet tropp feller Erna Solberg og innsetter Jonas Gahr Støre.

Ved halvgått løp er det altså et mindretall av delegatene som primært ønsker å gå til venstre. Det tyngste KrF-fylket som til nå har valgt - Rogaland - gikk klart til høyre. Mens fylkeslagene i fylker med både få KrF-velgere og få KrF-medlemmer går til venstre.

Dagens Næringsliv har regnet på hvor mange KrF-velgere det står bak hvert mandat på landsmøtet. Den oversikten viser at Rogaland, som hadde over 21.000 stemmer, får 16 delegater - altså 1.318 stemmer per delegat.

Oppland, som hadde under 2.300 stemmer, får seks delegater - altså 380 stemmer per delegat.

Listen viser at de tunge KrF-fylkene Rogaland, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal systematisk får dårlig betalt. Dette rammer i så fall store deler av grunnfjellet. Alle de åtte KrF-representantene på Stortinget kommer fra kyststripen fra Telemark til Møre- og Romsdal.

Hva er konklusjonen så langt:

Tempoet i veivalget og partilederen råd kom bardust på mange i partiet.

Det er uvisst hvor mange lokale nominasjonsmøter som er avgjort av helt nyinnmeldte medlemmer.

Det er ingen regler for hvordan fylkesmøtene skal velge sine landsmøtedelegater.

Så langt ser partiet ut til å ende opp med å være delt på midten etter en opprivende strid. Og da har de ikke begynt å planlegge hvordan de eventuelt skal felle den borgerlige regjeringen - eller påbegynt forhandlingene med SV.

