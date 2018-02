Facebook og Google gir barn farlig avhengighet

- De største supercomputerne i verden er innenfor to selskaper - Google og Facebook - og hvor retter vi dem? Vi retter dem mot menneskers hjerner, mot barns, sier Tristan Harris, som tidligere arbeidet med etikk internt i Google, til New York Times.

Harris er ikke den eneste tidligere ansatte som frykter effekten av det de har vært med på å utvikle. Kritikken har tiltatt etter at Facebook har introdusert en meldingstjeneste for barn ned til seks års alder, mens Google-eide YouTube Kids også er en sosial tjeneste rettet mot barn.

Ny forskning viser at skjermavhengighet kan gi depresjoner og i verste fall selvmord, og at tenåringer som bruker slike tjenester mer enn en time i døgnet er mindre lykkelige enn de som har et nøkternt bruk.

Proteststormen kommer både fra tidligere ansatte, foreldre og forskere på avhengighet - og den har tiltatt etter at både Google og Facebook har blinket ut barn som nye kundegrupper.

RETTET MOT BARN: Google-eide YouTube Kids er direkte rettet mot barn.

Her kan du se tjenestene:

Facebook Messenger Kids

YouTube Kids

I foreldrerettlederen for YouTubeKids står det at tjenesten tillater annonsering mot barna. Det står ikke noe fremtredende om ny forskning som advarer mot at barn kan få en farlig avhengighet av slike tjenester.

MESSENGER FOR BARN: Facebook har lansert en nyt tjenste rettet mot barn.

Facebooks Messenger Kids er en gratis videotelefon- og meldings-app for barn, designet for å koble barna til familie og andre godkjente medlemmer.

Facebook har «spritet» opp tjenesten med interaktive masker, reaksjoner og lydeffekter. Barna har ikke adgang til å fjerne meldinger, slik at foreldrene har fullt innsyn - hvis de tar seg bryet, riktignok. Facebook-appen er annonsefri.

De to siste lanseringene har gitt en flombølge av kritikk fra foreldre og ulike eksperter på barnepsykologi.

Turn Off Messenger Kids, Health Experts Plead to Facebook The opposition to Facebook's app adds to growing societal concerns over digital media and devices. Some big Apple investors called on the company this month to work harder to make the iPhone less addictive, and some former Facebook employees have warned about how effectively the service hooks users.

Nye studier viser at økt avhengighet av mobiltelefonen og ulike apper kan gi depresjoner og tilfeller av selvmord

Les mer på Sciende Daily: Skjermavhengige tenåringer er ulykkelige

Det er bare noen uker siden to av de største investorene i Apple reiste spørsmål ved om selskapet aner hvilken finansiell risiko som ligger i å utvikle og selge hundrevis av millioner produkter som potensielt kan være helsefarlige.

Også internt i bransjen er man skeptisk til kombinasjonen av sosiale nettverk og barn. Apple-sjef Timothy D. Cook kom med en klar advarsel hos The Guardian: «Jeg har ikke barn, men jeg har en nivå som jeg har gitt visse grenser. Det er noen ting jeg ikke tillater, jeg ønsker ikke at de er på sosiale nettverk».

Apple-sjefen er ikke alene. Også Sean Parker, som tjente milliardbeløp som en tidlig investor i Facebook og Napster bekymret: - Gud vet hva dette gjør med hjernene til barna våre, skrev han på Facebook.

I et videointervju innrømmer Sean Parker at tanken bak tjenestene var å bruke så mye av brukernes tid som mulig, og at man bygde inn ulike belønninger for å trigge hjernen til å se mer. - Du utnytter en sårbarhet i menneskenes psyke, sier han i intervjuet.

Investorene frykter at Apple og de andre teknogigantene undervurderer risikoen for fremtidige gigantsøksmål hvis det viser seg at de med viten og vilje markedsfører produkter og tjenester som er helsefarlige.

Vi andre bør bekymre oss over hvor farlig skjermavhengighet ser ut til å være - både for barn og voksne. Og det gjør inntrykk når bransjens egne innsidere advarer mot en kynisk utnyttelse av sårbarhet hos små barn som lett blir avhengig av slike tjenester.

Hva mener du? Er det helsefarlig å bli avhengig av smarttelefoner og apper, eller synes du forskningen og reaksjonene virker overdrevet?