Facebook sniker seg unna skatt i Norge

For hver dag som går utkonkurreres norske bedrifter av internasjonale giganter som nesten ikke betaler fem øre i skatt i Norge.

Norske politikere og byråkrater er utrolig tafatte mens vi plyndres av det som kan kalles internasjonale pirater, eller en moderne form for kolonialisering.

Facebook er et godt eksempel.

På papiret hadde det norske datterselskapet 780.000 kroner i underskudd i fjor. I virkeligheten omsatte Facebook trolig for rundt to milliarder kroner hos norske kunder, og satt igjen med nesten en milliard kroner på bunnlinjen.

Både jurdisisk og ikke minst etisk er Facebooks oppførsel tvilsom.

Det er både provoserende og frekt når Facebook Norway AS legger frem et offisielt regnskap med 27,4 millioner kroner i omsetning og underskudd. Tallene er en ren papirkonstruksjon som overhodet ikke ligner på virkeligheten.

Så hvordan ligger det egentlig an?

Mediebyråene anslår at Facebook selger reklame for to milliarder kroner til norske kunder.

Globalt har Facebook en driftsmargin på 47 prosent. Gitt at lønnsomheten er lik i Norge, hadde Facebook i fjor et reelt overskudd på 940 millioner kroner på sin norske virksomhet - og burde fått en skatteregning på 216 millioner kroner.

I stedet sluser Facebook Norway AS så godt som alle inntektene til lavskattlandet Irland, og står igjen med smuler i det norske regnskapet - og 920.000 kroner i skatt her i landet.

Her kan du lese de sørgelige tallene: Facebook går med underskudd

Både jurdisk, og ikke minst etisk, er Facebooks oppførsel tvilsom. Det ligner en omgåelse av skattereglene, og det undergraver samfunnssystemene i landene der Facebook tjener mest penger.

Sannelig sliter ikke også Google i Norge, skal vi tro regnskapet (og det skal vi ikke). Ifølge de offisielle tallene hadde Google Norway AS et underskudd på 2,6 millioner kroner før skatt, og betalte 3,1 millioner kroner i skatt her i landet.

Unnatriksingen er så ekstrem at gigantene Facebook og Google tilsammen betaler omtrent like mye skatt som pølsefirmaet Leiv Vidar AS. Her kan vi altså snakke om en pølse i slaktetiden.

Enten forstår ikke norske politikere hva som skjer, eller så er de maktesløse. Det siste er besynderlig når vi ser hvor stort engasjement man bruker for å få norske forretningsreisende til å betale skatt for bonuspoeng og alle andre bagateller.

Snakk om pølsevev!

Hva mener du? Er det greit at Google og Facebook unndrar seg skatt, eller bør de betale skatt på linje med norske bedrifter?