Facebook straffes hardt for misbruk av personopplysninger

På under en uke har verdien av Facebook falt nesten ti prosent, eller med utrolige 400 milliarder kroner.

Selskapet straffes fordi personopplysninger er solgt videre til tredjepart, slik at man har kunnet profilere enkeltpersoner og tilrettelegge detaljerte inviduelle budskap for å påvirke dem politisk og kommersielt.

Årsaken er ikke bare Cambrigde Analytica-skandalen, men at avsløringene om hvordan Facebooks brukerdata har vært brukt, kan sette bom for selskapets lukrative forretningsmodell.

Avsløringene fikk WhatsApp-gründer Brian Acton til å lansere en kampanje for å ødelegge Facebook:

Siden har mange fulgt oppfordringen og slettet sine brukerprofiler. Samtidig har selskapet begynt å få kritiske spørsmål fra myndighetene blant annet i USA, Storbritannia og Europa.

Bakgrunnen er avsløringen av hvordan analyseselskapet Cambrigde Analytica brukte en app til å samle inn brukerdata, og lagde personlige profiler av rundt 30 millioner amerikanere for å påvirke dem under det amerikanske presidentvalget.

Les saken på Quartz: Facebook og Cambrigde Analytica arbeidet side ved side med Trump-kampanjen

Bare på de to siste dagene har Facebook-aksjene falt med rundt 50 milliarder dollar. Det norske oljefondet og en rekke store banker har verdifall i milliardklassen.

Årsaken er ikke bare selve Cambrigde Analytica-skandalen (selv om den er alvorlig nok), men like mye at børsen tror det blir vanskeligere for Facebook kommersielt å utnytte personlige opplysninger til skreddersydde og individuelle budskap mot enkeltpersoner.

Aksjemarkedet frykter rett og slett at pendelen vil slå tilbake, og at det kommer strengere regler for personvern og bruker av private opplysninger. Det vil i neste omgang ramme Facebooks forretningsmodell knallhardt.

HAR DU SAGT JA? Denne boksen viser hva mange brukere har akseptert at apper hos venner kan få tilgang til. Du kan enkelt blokkere dette ved å fjerne kryssene og lagre.

De fleste Facebook-brukere har gjennom tiden akseptert at ulike småprogrammer eller apper har fått lov til å koble seg inn mot Facebook-brukeren.

Da har man samtidig sagt ja til at Facebook-data blir delt med 3. parter.

Cambrigde Analytica utnyttet en mulighet få kjenner til - nemlig at de fleste brukerne (uten å vite det) også har godkjent at apper venner bruker får tilgang til dine personopplysninger.

Cambrigde Analytica lanserte en app om ditt digitale liv. Den ble lastet ned av noen hundre tusen brukere, men ble samtidig brukt som «støvsuger» til å høste persondata av alle vennene. Slik endte man opp med rundt 30 millioner profiler.

For den vanlige bruker er det nesten umulig å ha kontroll over hvordan dataene brukes. Men det er et godt tips å fjerne apper man ikke bruker, og også redigere hva man aksepterer at vennenes apper får tilgang til.

Det kan du gjøre ved å gå inn på innstillinger og velge apper. Der kan du fjerne apper du ikke bruker, og styre hvilke personopplysninger - om noen - dine venners apper skal få tilgang til.

FJERNE APPER: Du kan styre hvilke apper som kan få dine brukerdata her.

Bekymring over Facebooks bruk av persondata har kommet og gått i mange år, men protester fra enkeltpersoner og statlige aktører som det norske Datatilsynet har ikke gjort noe stort inntrykk på giganten.

Når aksjekursen stuper, så får det oppmerksomheten til Facebook-gründer Mark Zuckerberg. For nå er det forretningsmodellen det står om.

Se videoen: Slik hindrer du Facebook i å dele dine private data:

Hva mener du? Har du tillit til at Facebook verner om dine private opplysninger, eller blir du bekymret når det blir kjent hvordan tredjepart har profilert millioner av privatpersoner?